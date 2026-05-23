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留美難度升級！　川普政府：申請綠卡「一律先回母國」

▲▼ 美國移民,綠卡,美國國旗,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普政府進一步收緊移民政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普政府進一步收緊移民政策，根據美國公民及移民服務局（USCIS）最新規定，未來持有臨時簽證在美國境內的外籍人士，若想申請永久居留權（綠卡），原則上必須先返回原籍國辦理，不能再像過去一樣直接留在美國境內「調整身分」，這項重大轉變預計將衝擊每年數十萬名申請人。

阻斷跳板　USCIS：特殊情況外一律回母國辦理

根據NBC報導，USCIS發言人凱勒（Zach Kahler）於22日發布聲明指出，這項新政策旨在讓移民制度「回歸法律原意」，避免現行制度被視為漏洞。凱勒強調，「從現在開始，除了極少數的特殊情況外，暫時居留美國且想申請綠卡的外籍人士，都必須返回母國提出申請。」

凱勒進一步說明，當外籍人士在自己的母國透過領事程序提出申請時，能有效減少美國政府去追蹤、驅逐那些在申請被拒後，選擇「躲入暗處」非法留美的人。他直言，非移民簽證的制度設計，本來就是希望申請人在行程結束後就離開，「他們的訪美行程，不應該被當作申請綠卡的第一步。」

留學生、H-1B 科技人才全受衝擊　每年數十萬人恐受影響

這項新規的適用範圍極為廣泛，涵蓋了所有持非移民簽證入境的人士，包括留學生（F-1）、H-1B 工作簽證持有人、L 類跨國企業調派簽證，以及一般觀光客（B-1/B-2）。

根據統計，美國每年核發約100萬張綠卡，其中約有一半的申請人是直接在美國境內轉換身分。前USCIS官員蘭德（Doug Rand）便指出，過去這50萬名在美國境內調整身分的留學生與白領勞工，未來生活規劃與申請流程都將面臨劇烈翻轉。

移民法律專家也擔憂，這項新措施將進一步大幅壓低美國的合法移民人數。

「根本是蓄意排擠！」　人道團體痛批新政殘忍反家庭

對此，川普政府的支持者認為，新規有助於恢復移民制度的秩序，防止短期簽證被濫用。

然而，反對陣營則強烈反彈。前官員蘭德直言，「這項政策的目的就是要把人拒於門外。」他提醒，川普先前已禁止100多個國家的人民返回美國，現在強迫他們離境去走海外領事程序，根本是封死他們的移民路。

基督教人道主義組織「世界救濟處」（World Relief）總裁兼執行長格林（Myal Greene）也發表嚴厲聲明痛批，這項政策既殘忍又反家庭，將直接迫使無數完全符合法律資格的家庭面臨「夫妻分居、骨肉分離」的痛苦，呼籲不論是透過行政重新考量、國會行動還是法院判決，都應該盡速推翻這項新規。

企業爆人才出走恐慌　審查官握「例外裁量權」成唯一轉圜

隨著新政傳出，市場與法律界也陷入焦慮。外界普遍擔憂，新措施會導致大量高階技術人才被迫離境，且可能面臨長時間無法返美的困境，這將嚴重加劇美國企業的人力壓力，甚至對企業招募國際人才造成毀滅性衝擊。

根據USCIS內部備忘錄，雖然新規手段強硬，但審查官員仍被賦予了「例外處理」的裁量權。

不過，官員必須綜合考量所有相關證據與整體情況，嚴格評估申請人是否真的符合特殊情況，才會給予免離境的待遇，這也意味著，未來想走例外通道留在美國，審查門檻將會被拉得非常高。

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