　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

▲▼習近平為川普舉行歡迎宴會，馬斯克、雷軍。（圖／達志影像／AP）

▲馬斯克前往中國陪同參加川習會。（圖／達志影像／AP）

記者葉國吏／綜合報導　

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）隨美國總統川普（Donald Trump）訪問中國，試圖挽回遭北京攔阻的近30億美元太陽能設備出口案。不過目前似乎沒有作用。

根據《紐約時報中文網》報導，馬斯克上週陪同美國總統在中國參加會議和盛大宴會的執行長們，正試圖同時討好川普政府和中國政府，他們敏銳地意識到，任何一方的支持都可能決定其企業的成敗。

晶片設備出口受阻
知情人士透露，北京最近幾週阻止中國供應商「蘇州邁為科技」向「特斯拉」出口高端太陽能製造設備。這筆價值近30億美元的製造設備原計畫用於生產可持續能源產品，並為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）帶著他6歲的小兒子X Æ A-Xii，直接踏入與中國國家主席習近平會談的現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）帶著他6歲的小兒子X Æ A-Xii，直接踏入與中國國家主席習近平會談的現場。（圖／達志影像／美聯社）

這家電動車巨頭在中國擁有重大利益，其上海廠更是該公司最大的生產基地。雖然馬斯克此行極力希望解封這些設備的出口，但目前為止，並沒有任何跡象顯示他這次的拜會取得了成功。

科技收購遭到禁止
其他隨團美企也有各自的難題，半導體公司「Coherent」一直難以獲得中國出口的關鍵材料磷化銦。中國也尚未批准採購「輝達」的H200晶片，儘管美國政府早前已批准該公司將晶片出售給阿里巴巴和騰訊。

此外，中國官員也禁止了「Meta」公司對人工智慧公司「Manus」的收購，主要是擔心人工智慧專業技術流出中國。同時「美光」產品也被北京認定存在安全風險，禁止銷售給從事關鍵基礎設施的特定中國公司。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 3305 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1檔ETF終止上市　下周一最後交易日
獨／旅客飛東京誤上大阪航班　台灣虎航遭開罰15萬元
温嵐仍在加護病房　「緋聞女友」不捨祈福：從沒一個人唱過
李灝宇再敲安！連2打席建功包辦2打點　助老虎超前
彰化深夜重大車禍！火鍋店一家三口父女不治　駕駛毒篩陽性
龍膽石斑吞iPhone！　8個月後「取出開機」結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

川賴通話準備中？　盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升級！　川普政府：申請綠卡「一律先回母國」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

辦公室好人緣密技大公開！實測結果太意外!隱藏的頑固牙菌斑，才是真正關鍵

手寫信全文曝　馬英九痛心：我充分信任蕭旭岑，沒想到...

馬英九寫字拍片駁失智　馬大姊聲請輔助監護大震撼　「安享餘年」聲明掀馬家宮鬥

30歲工程師練拳一年打成果展離世　裁判回憶：當天表現異常被TKO

開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

川賴通話準備中？　盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升級！　川普政府：申請綠卡「一律先回母國」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

國泰澳洲飛香港航班遇亂流　機上8名乘客、機組員受傷

何妤玟深夜脫了！解放泳衣「49歲身材現形」：不管幾歲都不放棄自己

部分市售蘿蔔糕成分「根本沒蘿蔔」！　監察院要查了

彰化火鍋店父女「遭貨車奪命」！運將恍惚喊沒睡飽…毒篩陽性打臉

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

從馬前總統輔助宣告風波　看失智症家庭的法律保護課題

島國的「超級胃袋」　難解廢棄物往哪去？答案是亞泥

房價肉搏戰！仁武新案重回2字頭　晚買省百萬已購客看傻

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款新車接單　賓士7人座上架

減肥期5個抑制食慾小技巧！餐前先喝500ml水、先吃蛋白質　食量自然小一半

【情緒價值給爆！】兒子考試100分！　爸「熱血主播式」浮誇狂讚

國際熱門新聞

印尼2賣淫妹「鞭刑100下」慘叫倒地！

美國公開第2批UFO機密檔！　驚見綠色光球、火球紀錄

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

美新一批對台軍售　白宮重申：川普短時間內做決定

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

川賴熱線成真？路透曝美台已接觸、未有計畫

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁

日本出現「神秘感冒」疫情！福岡蔓延到東京

華許宣誓就任Fed主席　川普盼獨立行事、推動經濟繁榮

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

更多熱門

相關新聞

馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

全球首富馬斯克（Elon Musk）幾乎篤定成為人類史上首位「兆美元富翁」。隨著他所創立的SpaceX正式向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，他在這間新創航太公司持有的股份，加上原本的特斯拉持股，個人淨資產突破1兆美元大關。

特斯拉在陸招聘「智駕測試老司機」月薪13.8萬

特斯拉在陸招聘「智駕測試老司機」月薪13.8萬

馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

馬斯克告OpenAI案敗訴！　陪審團認定提告「太晚了」

馬斯克告OpenAI案敗訴！　陪審團認定提告「太晚了」

SpaceX傳最快6月上市　台鏈航太概念股逆勢狂飆

SpaceX傳最快6月上市　台鏈航太概念股逆勢狂飆

關鍵字：

馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭性侵　台南媽撂人「逼兇手下跪」動私刑嗆：割掉生殖器

日本女偶像被拍「包廂只穿內衣」　狂歡畫面瘋傳

庾澄慶《歌手2026》第一集就被淘汰

温嵐敗血性休克搶救7天最新病況曝

彰化深夜貨車猛撞4傷　2人無呼吸心跳

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

iOS 27將發表！iPhone 11恐無緣更新

老公被槍殺身亡　妻不敢跟兒說真相

開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

戒白飯水果「糖化血色素照飆」！醫嘆：胰臟被埋了

民眾黨退黨風暴延燒　黃國昌深夜發文致歉

老高小茉遭傳離婚　合作7年夥伴揭真相

馬英九家務爭議延燒！親筆信字跡網熱議

馬英九信打臉馬家？詹江村引母病況發聲

2學生「鐵軌排石頭」害火車撞上遭送辦

更多

最夯影音

更多
還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」
北市妹猥褻運將求陪睡

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面