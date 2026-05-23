馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

▲馬斯克前往中國陪同參加川習會。（圖／達志影像／AP）

記者葉國吏／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）隨美國總統川普（Donald Trump）訪問中國，試圖挽回遭北京攔阻的近30億美元太陽能設備出口案。不過目前似乎沒有作用。

根據《紐約時報中文網》報導，馬斯克上週陪同美國總統在中國參加會議和盛大宴會的執行長們，正試圖同時討好川普政府和中國政府，他們敏銳地意識到，任何一方的支持都可能決定其企業的成敗。

晶片設備出口受阻

知情人士透露，北京最近幾週阻止中國供應商「蘇州邁為科技」向「特斯拉」出口高端太陽能製造設備。這筆價值近30億美元的製造設備原計畫用於生產可持續能源產品，並為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）帶著他6歲的小兒子X Æ A-Xii，直接踏入與中國國家主席習近平會談的現場。（圖／達志影像／美聯社）

這家電動車巨頭在中國擁有重大利益，其上海廠更是該公司最大的生產基地。雖然馬斯克此行極力希望解封這些設備的出口，但目前為止，並沒有任何跡象顯示他這次的拜會取得了成功。

科技收購遭到禁止

其他隨團美企也有各自的難題，半導體公司「Coherent」一直難以獲得中國出口的關鍵材料磷化銦。中國也尚未批准採購「輝達」的H200晶片，儘管美國政府早前已批准該公司將晶片出售給阿里巴巴和騰訊。

此外，中國官員也禁止了「Meta」公司對人工智慧公司「Manus」的收購，主要是擔心人工智慧專業技術流出中國。同時「美光」產品也被北京認定存在安全風險，禁止銷售給從事關鍵基礎設施的特定中國公司。