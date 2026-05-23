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25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

▲▼史丹佛大學畢業生萊爾（Sarah Guller）。（圖／翻攝tcg網站）

▲史丹佛大學畢業生萊爾（Sarah Guller）。（圖／翻攝tcg網站）

記者葉國吏／綜合報導　

一名從名校畢業的頂尖高材生，年僅24歲就領著34.6萬美元（約1088萬新台幣）的驚人年薪。然而高薪代價卻是無盡的加班與高壓生活，讓她身心受創甚至嚴重落髮，最後決定放棄一切高薪投入美妝業，儘管收入只有以前的零頭。

根據《商業內幕》報導指出，25歲女子居萊爾（Sarah Guller），從著名的史丹佛大學畢業後，幸運進入波士頓一家成長股權基金工作，隨後又轉往加州的一家私募股權公司上班，成為同儕眼中的人生勝利組。

高薪工作摧殘身心
雖然拿着超過千萬台幣的年收入，讓身邊的朋友羨慕不已，但她坦言自己過得一點都不快樂。踏入金融圈後，整個人變成了被制式化排程的機器，不僅頻繁加班到半夜，甚至忙到錯過重要家人的生日。

長期的緊繃狀態讓身體發出嚴重的健康警訊，開始出現大把掉髮的過勞慘況，內心更陷入極度痛苦的掙扎。直到兩年半前，一位在WNBA聯盟打球的運動員好友找上她，才讓整個人生迎來轉機。

轉戰美妝重獲自由
當時負責美妝品牌投資的她，發現市場上缺乏專為高強度運動設計的主流彩妝，於是決定攜手創業，如今個人品牌已經正式上線一個月。雖然現在的收入只剩以前的零頭，也無法再過奢侈生活，但她完全不後悔。

現在她雖然忙碌，卻能自由安排時間去上課、為自己烹調健康的三餐，並有時間陪伴雙胞胎弟妹。她強調雖然把所有籌碼都投入創業，生活不再奢華，但很慶幸能重新掌握最珍貴的時間、心理健康與自主權。

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