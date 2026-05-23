白宮：美對台4403億軍售　川普短時間內做決定

▲愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前透露，由於與伊朗的戰爭，美方正暫停140億美元（約4403億6300 萬新台幣）的對台軍售案。對此白宮官員今天重申，如同美國總統川普所言，他將在短時間內針對新一批軍售案做出決定。

根據《中央社》報導，白宮官員透過郵件以背景方式回應，美國總統在去年12月才剛批准高達111億美元的軍售案，這與美國自1950年代以來的政策是一致的。官方也強調，美國總統首個任期內批准的對台軍售總額就已超過其他任何一位元首。

確保中東彈藥充足

而在美國總統的第二個任期內，才剛在第一年所批准的軍售總額累計，目前就已經超過拜登（Joe Biden）政府4年任期內的總和。這次引起暫停風波的說法，是源自於聯邦參議院的一場關鍵聽證會。

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部。（圖／記者李毓康攝）

參院大老麥康奈（Mitch McConnell）在會中質詢美國暫緩對台軍售的狀況。高雄回應，美方過去已對台進行一些軍售，目前只是處於暫緩階段，主要是為了確保美軍擁有史詩怒火行動（Epic Fury）所需的彈藥。

視必要性隨時恢復

高雄在聽證會上解釋，雖然美軍目前的內部庫存相當充足，但國防部只是想確保萬無一失。只要美國政府評估認為有必要的時候，對外的相關軍售案後續都將會繼續進行。

根據「美台商業協會」統計，柯林頓政府累計總額為87.02億美元，小布希政府156.14億美元，歐巴馬政府139.62億美元，川普1.0為182.78億美元，拜登政府83.77億美元，川普2.0至今已達114.35億美元。