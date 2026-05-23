華許宣誓就任Fed主席　川普盼獨立行事、推動經濟繁榮

▲新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）宣示就職，美國總統川普也在場。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

聯邦準備理事會新任主席華許（Kevin Warsh）今天宣示就職，美國總統公開表態，期許剛上任的華許在未來能夠完全獨立行事，但在隨後的宣誓就職儀式上，卻又忍不住當面敦促這位央行新掌門人，必須要想辦法讓整體經濟蓬勃發展。

這場在白宮舉行的宣誓典禮上，川普對著台下大批媒體指出，自己是真心希望新任主席能保持客觀，只要把本分做好，未來不需看著任何人或受到政治干預，完全照著自己的方式把事情做好。

央行新掌門人就職

不過話鋒一轉，川普隨即表明他認為貨幣政策應該採取的調整方向，並公開抨擊央行近年來早已偏離了正軌。他強調當經濟強勁時是好事，官方在抑制通膨的同時，絕對不該扼殺了現有的經濟成就。

▲新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（圖／路透社）

他進一步指出，國家必須全力衝刺讓經濟蓬勃發展並強勁成長。而華許在順利完成就職宣誓後也隨即對外承諾，為了完成這項核心使命，他將會帶領團隊進行大刀闊斧的改革，並從過去的成功與失誤中汲取經驗。

呼籲打破僵化架構

華許強調未來的決策不會受到僵化架構和模型的限制，同時會堅守誠信與績效的明確標準。他呼籲央行官員應以智慧與清晰判斷、獨立性與決心來追求政策目標，帶領國家迎接全新的繁榮景象。

他在文末指出，如果能做到這一點，通膨可以更低，經濟成長可以更強勁，民眾實際薪資也能變得更高。這場金融界深受矚目的交接儀式，在各界對未來貨幣政策與利率走向的高度關注下，正式寫下全新篇章。