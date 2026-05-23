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水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！　將被當祭品宰殺

▲水牛撞臉美國總統川普爆紅。（圖／路透）

▲擁有飄逸金髮的白化水牛由於外形頗似美國總統川普，在社群媒體上爆紅。（圖／路透）

文／中央社

孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛由於外形頗似美國總統川普，在社群媒體上爆紅，吸引許多人前往一睹風采。不過，這隻外號為川普的水牛即將在伊斯蘭教重要節日忠孝節被宰殺。

法新社報導，這隻水牛的主人表示，他的兄弟將這頭重達700公斤的公水牛取名為川普（Donald Trump），是因牠頭上有著金色飄逸毛髮，形似美國總統的招牌髮型。

這位主人提到，自本月以來，這頭在網路爆紅的水牛吸引許多好奇民眾前來朝聖，爭相與牠合照。

▲水牛撞臉美國總統川普爆紅。（圖／路透）

▲這隻爆紅水牛將在伊斯蘭教重要節日忠孝節遭到宰殺。（圖／路透）

他說，「牠唯一的奢侈享受就是一天洗4次澡」，但也強調這頭水牛與川普的相似之處僅止於頭髮。

孟加拉畜產部門官員指出，白化水牛極為罕見，因缺乏黑色素而呈現白色或粉紅色。

人口約1億7000萬、以穆斯林為主的孟加拉本月稍晚將迎來忠孝節（Eid al-Adha），該節日又稱宰牲節或古爾邦節。

在忠孝節期間，包括山羊、綿羊、牛和水牛在內，預計將有超過1200萬頭牲畜被宰殺，牲口的主人將與親朋好友及窮人分享肉品，因此許多經濟拮据的家庭也能難得享用豐盛肉食。

水牛川普的主人表示，他將會想念牠，不過「這正是忠孝節的核心精神－奉獻與犧牲」。

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