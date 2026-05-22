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美國公開第2批UFO機密檔！　驚見綠色光球、火球紀錄

▲17張UFO照片大公開，FBI根據證詞渲染的「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／美國戰爭部）

▲美國國防部公布第2批UFO解密檔案，內容包含多起不明光球與火球目擊通報。（圖／美國戰爭部，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國防部週五公布第二批政府解密UFO檔案，內容包括多起疑似不明飛行物體目擊紀錄，有人聲稱曾看見無法解釋的綠色光球、圓盤狀物體與火球，再度引發外界關注。

根據路透社報導，這批檔案原先列為機密，後在美國總統川普下令下對外公開。首批相關資料已於5月8日公布，川普也成為近年最新一位推動公開美國政府不明飛行物體報告的總統。事實上，美國政府對UFO相關資料的揭露程序，最早可追溯至1970年代末期。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這些文件、照片和影片在官方上被稱為「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena，UAP），多年來一直引發外界揣測。他在聲明中指出，「是時候讓美國人民自己看看了。」

美國國防部指出，週五公布的檔案共有222份，其中一份長達116頁，記錄1948年至1950年間，發生在新墨西哥州（New Mexico）桑迪亞（Sandia）一處高度機密設施周邊的多起目擊通報與調查內容。

該份檔案提到，軍事基地附近共出現209起目擊紀錄，通報內容包括「綠色光球」、「圓盤」及「火球」等不明物體。相關描述也讓不少長期關注UFO議題的民眾與研究者再度熱議。

不過，專家先前檢視第一批解密資料後指出，雖然其中包含部分已知目擊事件的新影片，但並未提出足以證明外星科技或外星生命存在的確切證據。換言之，這批解密文件雖讓外界得以進一步了解政府過去掌握的目擊紀錄，但距離證實「外星人存在」仍有一段距離。

▲17張UFO照片大公開，FBI根據證詞渲染的「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／美國戰爭部）

▲17張UFO照片大公開，FBI根據證詞渲染的「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／美國戰爭部）

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