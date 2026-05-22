北海道熟女網戀「台日混血帥哥」暈船　2個月被榨乾1.1億日圓

▲日本一名婦人遭自稱台日混血的男子詐騙價值1.1億日圓的虛擬貨幣。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭川市一名50多歲的單身女性，日前在社群平台結識了一名自稱「台日混血」的神祕男子，在對方的甜言蜜語攻勢下迅速墜入情網。沒想到，這場異國浪漫戀曲竟然是一場精心設計的虛擬貨幣投資騙局，被害人在短短2個多月內，被騙走高達1億1000萬日圓（約新台幣2260萬元）的虛擬貨幣，這才驚覺人財兩失。

根據《北海道放送》報導，北海道警方指出，這名居住在旭川市的50多歲受害女性3月3日在社群平台收到了一封來自陌生男子的私訊。對方在訊息中聲稱自己是一名台日混血，隨後誘導被害人使用另一個更具私密性的通訊軟體聯絡。

兩人相識不久後，對方便展開高頻率的互動，天天噓寒問暖，發動甜蜜攻勢，讓女子瞬間墜入情網。就在此時，嫌犯眼見時機成熟，便開始以「用虛擬貨幣進行投資可以輕鬆賺大錢」為由，一步步誘騙女方。

被害女子在對方的強烈推薦與利誘下，下載了嫌犯指定的專用App，在自4月8日至4月30日短短的22天內，先後分9次將價值高達6250萬日圓（約新台幣1237萬元）的虛擬貨幣，乖乖匯入了對方指定的虛擬貨幣錢包地址。

然而，當4月底女子眼看投資帳戶獲利、準備申請提現時，對方卻表示，如果要提現必須繳納補償金。被害人為了拿回本金，在5月7日至5月19日期間，再度分8次將價值4720萬日圓（約新台幣934萬元）的虛擬貨幣轉給對方。

直到5月19日最後一筆錢匯出，該名女子發現依然無法順利提領現金才猛然驚醒。她20日前往警察署諮詢，才確認自己遭到詐騙。