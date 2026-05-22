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日本出現「神秘感冒」疫情！喉嚨如刀割　福岡蔓延到東京

▲▼日本,口罩。（圖／CFP）

▲日本福岡出現大規模呼吸道疫情，患者多有喉嚨如刀割的症狀。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

日本九州福岡近期爆發神秘呼吸道疫情，大批民眾出現喉嚨不適、久咳帶濃痰等症狀，診所求診人數較往年同期暴增2至3成，但患者自行快篩新冠或流感時，結果皆呈陰性，讓患者和醫界都大感困惑。目前疫情已從九州擴散至東京等關東地區，準備赴日旅遊的民眾務必小心。

根據《日本九州朝日放送》報導，自日本黃金周假期結束後，福岡市多間耳鼻喉科與內科診所單日求診突破百人。患者普遍自述喉嚨「像被刀割」，並出現異物感、持續數周的咳嗽和流鼻水，部分家庭甚至有全員中招的情況發生。連曾為知名女團BiSH製作歌曲的福岡音樂製作人松隈健太，也在社群平台公開確診。

這波「神秘感冒」疫情最詭異之處，在於「快篩全陰、病況反覆」。日本官方傳染病監測數據顯示，流感、新冠、RS病毒（呼吸道合胞病毒）等主要傳染病通報量均未達警戒標準。但耳鼻喉科醫師研判，患者症狀高度集中於呼吸道黏膜，懷疑是某種不常被篩檢的病毒悄悄流竄。

日本醫療界與主流媒體分析，並將頭號嫌疑犯指向「人類偏肺病毒（hMPV）」，這類病毒不在一般快篩範圍內，成人感染後容易出現嚴重喉炎與全身倦怠，正好吻合「驗不出、病得重」的現象。

福岡之所以成為重災區，醫界認為是多重因素疊加所致：入夏前日夜溫差大導致民眾免疫力下降、草本花粉飄散加上境外飄來的黃沙與PM2.5，持續刺激呼吸道黏膜，讓病毒感染症狀被放大，復原期因此拉長至數周之久。

日本國立感染症研究所數據顯示，目前並沒有大規模新型傳染病流行的跡象。另有部份醫生認為，這可能是普通感冒或過敏性鼻炎引發的後鼻漏症狀。隨著梅雨季即將來臨，氣壓與濕度的變化可能進一步加劇民眾呼吸道不適。

專家提醒，近期計劃赴日的旅客應全程佩戴口罩、勤洗手，並養成用溫鹽水漱口的習慣。一旦出現喉嚨劇痛或咳嗽超過兩周，甚至合併發燒、呼吸困難，務必盡早就醫，以防演變為支氣管炎或肺炎。

 

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