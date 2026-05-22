笨賊失足「掉進牆壁縫隙」受困10小時！偷東西不成　獲救秒被逮

▲消防人員耗時2.5小時才將笨賊救出。（圖／翻攝自Facebook／Salinas Police Department）



記者王佩翊／編譯

美國加州沙林納斯（Salinas）一名29歲男子涉嫌在深夜入室搶劫，因此從一間電影院的屋頂潛入隔壁的咖啡廳行竊，沒想到過程中腳滑失足，整個人直接卡進兩棟建築物之間極度狹窄的夾縫牆壁內動彈不得，受困長達10小時。

根據《KSBW》與當地媒體報導，沙林納斯警察局19日證實，這名現年29歲的笨賊伊薩克．瓦倫西亞（Isaac Valencia）17日上午獲救後，隨即被依入室竊盜罪嫌當場移送法辦。

根據調查，瓦倫西亞是16日深夜9時左右為了行竊，爬上電影院屋頂，並企圖尋找破口闖入，沒想到卻當場失足墜落，重摔至少22英尺（約6.7公尺），直接垂直卡死在兩面牆壁的縫隙中。

警方表示，這起案件的破案過程也極具戲劇性。18日清晨，有幾名剛結束大夜班勤務的警員，在下班前順道走進咖啡廳想買杯咖啡提神。然而就在點餐時，敏銳的警員突然聽到附近隱約傳來極其微弱的求救聲。店內員工這時也透露，他們稍早其實也有聽到類似的怪聲，但後來聲音就突然消失了。

警員們立刻順著微弱的聲音一路向店外入口處搜尋，最後赫然發現，聲音來源竟然來自咖啡廳與隔壁「瑪雅電影院（Maya Cinemas）」之間的夾縫牆壁內部。

沙林納斯消防局接獲警方通報後趕抵現場，消防員起初嘗試直接破壞咖啡廳的牆面，卻遭遇了厚重的空心磚與水泥層阻擋，最終不得不轉向另一側的外牆，並動用電鋸與破壞工具切開一塊巨大的結構，耗時2.5小時才成功將受困10小時的瓦倫西亞救出。

瓦倫西亞在現場接受醫護人員進行初步的身體醫療評估後，確認僅受輕傷並無大礙，隨即被移送至蒙特利郡監獄（Monterey County Jail）關押，法官裁定保釋金為1萬美元（約新台幣32萬元）。