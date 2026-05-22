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韓公務員、教育圈加入抵制　星巴克「坦克日」風暴擴大

▲▼ 南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

▲南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆抵制浪潮，繼一般民眾強烈反彈後，公務員工會與教育圈也加入杯葛行列。

韓聯社、韓國前鋒日報等報導，韓國政府僱員工會21日向全國各地分會發出通知，要求其成員抵制星巴克，「（工會）非常重視此事，提議抵制星巴克，請大家積極響應」。已知星巴克產品和禮物卡經常被用來當作送給工會成員的禮物。

南韓行政安全部更於21日放話，今後政府活動場合將全面停用星巴克產品，實質宣告政府層級的抵制。南韓國家報勳部長官權五乙也透過社群平台X發文表示，針對星巴克的不當促銷活動深表遺憾，表達嚴正關切。

▲▼ 南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

除了公務員，南韓教育圈也出現抵制聲浪。教育界人士22日指出，韓國教師工會總聯盟（KFTU）已接到詢問如何取消或退還教師節星巴克禮物卡的諮詢。全國教職員工會光州分會21日稱，將在所有活動及專案項目中排除所有星巴克相關產品。

另外，光州一所高中也取消購買價值約30萬韓元的星巴克禮物卡；這些禮物卡原本要拿來當作教職員生日禮。

南韓星巴克在5月18日當天推出「Tank Day（坦克日）」活動，海報搭配「啪地拍桌」等標語，被大批民眾批評是在影射1980年5月18日爆發的「光州民主化運動」。當年全斗煥掌權後實施戒嚴，出動坦克等重裝備血腥鎮壓上街抗議的學生與市民，造成數百人罹難、數千人受傷，至今仍是無數南韓人心中難以抹滅的歷史傷痛。

▲▼ 南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

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