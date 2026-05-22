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三星薪資協議投票開跑　半導體員工業績達標「獎金上看逾千萬」

▲▼南韓京畿道水原市三星電子（Samsung Electronics）。（圖／VCG）

▲南韓京畿道水原市的三星電子廠區。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

三星電子（Samsung Electronics）約8.9萬名工會會員今（22）日啟動薪資協議投票，工會主席崔承浩（Choi Seung-ho，音譯）表示，他預期這份協議將順利通過。

4日投票開跑　需取得過半支持

《路透社》、《韓聯社》報導，電子投票於當地時間下午2時12分正式開跑，因伺服器一度過載導致短暫延誤，預計將持續至當地時間5月27日上午10時截止。

根據投票規則，必須有一半以上工會會員參與投票，所有投票者之中又有超過一半表示支持，這份薪資協議才能正式生效。如果未達門檻，勞資雙方將必須重啟談判。

這份在政府斡旋下促成的協議，在18天罷工倒數前1小時緊急達成，成功化解一場足以重創南韓經濟，並衝擊全球晶片供應鏈的危機。因此，達成協議不僅被外界譽為勞資雙贏里程碑，三星股價更在21日暴漲8.5%，一度創下歷史新高。

▼工會成員今年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前抗議。（圖／路透）

▲▼三星電子工會成員2026年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

敲定高額獎金　協議內容曝光

根據協議內容，三星半導體部門所有員工將獲得相當於年薪50%的現金獎金。此外，公司還將提撥半導體部門營運獲利的10.5%，作為股票形式的特殊獎金，而且不設上限。

不過，前提是半導體部門必須達成業績目標，2026至2028年年度營業利潤須超過200兆韓元（約新台幣4兆），2029至2035年則需達到每年100兆韓元（約新台幣2兆元）。

若以三星今年營業利潤上看300兆韓元（約新台幣6兆元）的市場預測估算，半導體部門2.8萬名員工每人最高可獲6億韓元（約新台幣1245萬元）獎金。

值得注意的是，針對虧損部門如何分配獎金，這個談判期間最具爭議的問題，勞資雙方選擇延後1年再討論。

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