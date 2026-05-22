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英前王子安德魯涉性行為不端遭調查　警方籲提供線索

▲▼ 英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國警方22日呼籲目擊者提供線索，協助調查前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）可能涉及的罪行，包括性行為不端。泰晤士河谷警察局表示，已與一名女性的律師取得聯繫，這名女子聲稱曾於2010年被帶到溫莎一處地點，涉及性目的。

美聯社引述警方聲明表示，「只要她願意向警方報案，我們絕對會嚴肅看待，並以小心、敏感且尊重其隱私的態度來處理」。

天空新聞報導，據信警方正在調查安德魯涉嫌性犯罪一事，警方也呼籲其他性犯罪富豪艾普斯坦案受害者站出來，配合這項複雜且預計將持續數月、範圍可能持續擴大的調查。

安德魯目前仍在接受調查中，並否認任何不法行為。就在今年2月，他才在生日當天，因涉嫌公職人員行為不端遭警方逮捕；從那時以來，警方已與多名證人進行交談。

泰晤士河谷警察局的特別小組擔憂，艾普斯坦受害者可能誤以為警方的調查範圍有限而不敢挺身而出。消息人士稱，「大家誤以為我們只在查金融犯罪，但實際上差得遠了。公職人員行為不端涵蓋的範圍涵蓋許多層面，包括性犯罪、詐欺、貪腐、妨礙司法公正等各種態樣。」

▼艾普斯坦檔案揭露安德魯與不明女子近距離肢體接觸的照片 。（圖／路透）

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