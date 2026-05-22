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印尼2賣淫妹「鞭刑100下」慘叫倒地！　連同嫖客公開處刑

▲▼ 2018年，印尼亞齊省一名婦女被控賣淫，在一座清真寺外遭公開鞭刑，吸引數百人圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼亞齊省是國內唯一嚴格實施伊斯蘭律法的地區，並施以公開鞭刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印尼唯一實施嚴格伊斯蘭律法的亞齊省21日對4名男女執行公開鞭刑，值得注意的是，4人是因從事性交易遭到逮捕，並被判處有罪。這4名男女身穿白衣在大量圍觀民眾的面前，各自被執行官手持藤鞭重抽整整100下，當場痛到全身顫抖、面部扭曲且不斷發出痛苦的呻吟。

根據《法新社》報導，亞齊省伊斯蘭律法警察首長里札爾（Muhammad Rizal）接受採訪時證實，「這4名受刑人中，2名女子是涉嫌下海賣淫的性工作者，另外2名男子則是當場被逮的嫖客。」而在嚴格奉行伊斯蘭教法的亞齊省，任何未婚或是與配偶以外的異性發生性行為皆屬於違法罪行，最重可面臨極刑懲罰。

身穿純白長袍的4人21日被押上亞齊省首府班達亞齊（Banda Aceh）一處公共公園搭建的刑台上，在圍觀民眾面前，遭執行官持藤鞭各自處以100下鞭刑，而4人紛紛因無法忍受劇烈痛楚而跪地尖叫。

除了這4名因性交易被判處100下重鞭的男女外，21日還有另外5人同時遭到公開鞭刑。他們分別犯下「與配偶以外的異性在密室單獨相處」、「飲酒」等罪名，因此被判處鞭刑9下至23下。

儘管鞭刑並不存在於印尼的國法之中，但在高度自治的亞齊省，這套傳統刑罰卻在民間擁有極其深厚且根深蒂固的支持率。當地政府長期透過這種公開處刑方式，來懲罰包含賭博、飲酒、婚外情、同性戀行為等各種違反教法活動。

 

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