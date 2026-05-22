狂雨轟炸紐約！公車驚變孤島　女乘客下車秒被急流沖走

▲一名身穿亮粉色衣服的女子在試圖逃離公車時，腳步才剛踏出，就被車外強勁無比的激流瞬間沖倒並捲走。（翻攝自@nexta_tv）

圖文／鏡週刊

一場突如其來的劇烈暴雨在週三晚間瘋狂侵襲紐約市，並在短短幾個小時內灌進超過15公分的驚人雨量，導致布魯克林與皇后區等部分地區在極短時間內變成了汪洋一片。這座向來被譽為「不夜城」的繁華大都市，如今卻單純地淹沒在失控的洪水之中。

許多街道在頃刻間化為湍急的河流，地鐵站遭到洪水無情灌入，積水甚至深及民眾的腰部，迫使通勤族只能在滾滾黃水中艱難涉水前行。街頭畫面上更隨處可見車輛如小舟般隨波逐流，甚至在布朗克斯區還出現地基下陷、天坑瞬間吞噬整輛校車的驚險災情。

在這場風暴中，社群媒體上也瘋傳著令人驚心動魄的現場影片。一輛公車受困於淹水的街道中央，當車門開啟時，大水早已將公車團團包圍，一名身穿亮粉色衣服的女子在試圖逃離公車時，腳步才剛踏出，就被車外強勁無比的激流瞬間沖倒並捲走，一旁的民眾見狀嚇得驚呼，趕緊頂著急流上前拉人，險象環生。

而在另一處街頭，積水已經淹沒大半個車胎，幾名無處可躲的民眾只能被迫爬上公車候車亭的狹窄座椅上，站在高處眼睜睜看著暴雨不斷拍打積水上，進退兩難。

???? New York Is Drowning: Streets Turned Into Rivers Within Hours



More than 15 cm (6 inches) of rain fell in just a few hours. Cars are floating away, subway stations are flooding, and people are wading through waist-deep water.



The city that never sleeps… is now simply… pic.twitter.com/rCNzmM8avV — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

《CBS》報導，面對這場災難，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）週四親自前往災情嚴重的皇后區霍利斯（Hollis）視察。他無奈地指出，市區當前的下水道排水系統在設計上每小時最多只能處理50毫米的降雨量，而週三晚間的劇烈降雨速度早已遠遠超過了極限。

市府官員也證實，部分地區的劇烈暴雨徹底擊垮了整個基礎設施的承載能力。一整天下來，霍利斯地區的居民都在滿地泥濘中度過，忙著清理淹水的地下室、報廢的滅頂車輛，以及被強風連根拔起的倒塌樹木。

為了加快災後復原，曼達尼指示不知所措的受災居民前往官方網站通報損失，並承諾若民眾撥打311專線通報地下室淹水或下水道倒灌，市府將盡力派員協助。然而，治本之道顯然是一條漫漫長路，皇后區區長理查茲（Donovan Richards）直言，真正能解決淹水的方法是將這些低窪道路抬高，但這項工程牽一髮動全身，因為一旦抬高了道路，兩側的民宅也必須隨之抬高，工程複雜度難以想像。

市府雖然強調已投入數百萬美元進行為期10年的「雲暴」（Cloudburst）韌性建設計畫，打造能暫時吸收並儲存大量雨水的設施，但眼看著夏季即將臨近，市民的恐懼也與日俱增。一名婦女向市長控訴，同樣的淹水惡夢她已經經歷了34年；另一戶家庭更悲痛地透露，他們的寵物貓在週三晚間的洪水中不幸喪命，而同樣的場景在2021年也曾上演，當時那場洪災甚至奪走了他們2位鄰居的生命。



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