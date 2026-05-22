請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

▲美國一名房東在替房客修屋頂時，竟帶女伴進入屋內發生性行為。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

美國密西根州發生一起離譜的房東侵入租客住處的事件。一對住在韋斯特蘭（Westland）的夫妻因屋頂有破洞，委託房東進行維修，未料夫妻倆探病返家後，透過屋內監控系統發現驚人畫面，房東不僅帶著不明女子在他們家中地板發生性行為，事後竟還大剌剌地全裸在廚房製作三明治，讓租客夫妻當場崩潰。

房東維修變「私闖民宅」？

根據《每日星報》報導，租客傑森（Jason Crawford）表示，由於住處閣樓屋頂出現破洞，導致鳥類頻繁進出，他便聯繫房東協助修繕。原以為房東只是進屋進行例行維修，沒想到夫妻倆當時正好前往醫院探望親屬，透過屋內安裝的居家監控系統，目擊了房東令人作嘔的失控行徑。根據影像顯示，這名房東不僅在屋內進行性行為，甚至在過程中赤身裸體，像在自己家一樣在廚房走動，甚至疑似悠哉地做起三明治充飢。

面對指控竟毫無愧疚？

傑森受訪時怒不可遏地表示，看著影片中房東全裸走來走去的模樣，他們感到憤怒且不受尊重。事後夫妻倆聯繫房東對質，原以為對方會道歉，沒想到房東態度極度惡劣，冷回一句「那又怎樣？」隨即掛斷電話，毫無悔意。目前這對夫妻已將相關監控畫面提供給警方偵辦，並強調未來將委託他人處理修繕事宜，絕不會再讓該名房東踏入家中半步。

房東濫權事件層出不窮？



事實上，房東濫用權勢侵犯租客隱私，或要求租客進行非分之事的案件時有所聞。2018年，英國就曾有房東被揭發要求房客以「性服務」抵免房租，甚至在分類廣告網站上公開招募，引發輿論譁然。



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