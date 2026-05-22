全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

▲美國密西根大學針對53國的自戀程度做出排名。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州立大學一項研究指出，全球自戀程度最高的國家竟是德國，與台灣鄰近的中國與南韓也都擠進前5名。該研究已發表在《自我與身份》心理學期刊。

最自戀5國曝光 美國排名令人意外

《BCC科學焦點雜誌》（BBC Science Focus Magazine）指出，該研究分析來自53個國家、逾4.5萬名受訪者的個人特質與傾向問卷，結果顯示德國人自戀指數最高，伊拉克、中國、尼泊爾及南韓也依序名列第2至5名。

美國在53國中排名第16，大約落在前1/3。密西根州立大學人格心理學副教授喬皮克（William Chopik）指出，在公共討論中，美國經常被視為自戀典型代表，但研究結論卻非如此，「美國確實偏高，但肯定稱不上極端。」

至於自戀程度最低的5個國家，依序為塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭及丹麥。

▼密西根大學研究指出的自戀國家前5名。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



個人主義or集體主義？顛覆刻板印象

研究團隊原本預期，集體主義文化盛行的國家，自戀程度會比較低，未料結果恰恰相反。喬皮克認為，這挑戰了「自戀是個人主義文化產物」的簡化觀點，「自戀者無所不在，集體主義國家對階層的敏感度，可能加劇了這種現象」。

該研究還將自戀分為2大類型，「欣賞型」（admiration）涉及誇耀成就、自尊心膨脹等自我中心行為，在奈及利亞、伊拉克、中國、尼泊爾、土耳其最突出。「競爭型」（rivalry）更容易為自己辯護或貶低他人，德國、南韓、尼泊爾、伊拉克、羅馬尼亞較明顯。

年輕、男性、高社會地位 自戀傾向較明顯

在年齡方面，研究人員發現年輕族群的自戀程度普遍較高。喬皮克指出，對年輕人而言，自戀可能具有某種發展目的，「成年初期（Early adulthood）是人們試圖建立自我身份認同、爭取獨立自主並開始競爭社會地位的時期。在這種情況下，自信與自我關注等特質可能非常有用。」

在性別方面，男性在自戀特質的分數傾向高於女性。研究人員認為，這可能源於「男性主導」觀念仍普遍流傳並內化在人們心中。

此外，自我形容社會地位較高者，也傾向擁有更高自戀程度。研究人員認為，這是因為較自戀者會尋求更高社會地位，或因更高社會地位者自認為享有更多特權與尊重。