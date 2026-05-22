　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

▲▼年輕人,年輕女性,自拍,z世代,Gen z。（圖／CFP）

▲美國密西根大學針對53國的自戀程度做出排名。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州立大學一項研究指出，全球自戀程度最高的國家竟是德國，與台灣鄰近的中國與南韓也都擠進前5名。該研究已發表在《自我與身份》心理學期刊。

最自戀5國曝光　美國排名令人意外

《BCC科學焦點雜誌》（BBC Science Focus Magazine）指出，該研究分析來自53個國家、逾4.5萬名受訪者的個人特質與傾向問卷，結果顯示德國人自戀指數最高，伊拉克、中國、尼泊爾及南韓也依序名列第2至5名。

美國在53國中排名第16，大約落在前1/3。密西根州立大學人格心理學副教授喬皮克（William Chopik）指出，在公共討論中，美國經常被視為自戀典型代表，但研究結論卻非如此，「美國確實偏高，但肯定稱不上極端。」

至於自戀程度最低的5個國家，依序為塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭及丹麥。

▼密西根大學研究指出的自戀國家前5名。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

▲▼全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

個人主義or集體主義？顛覆刻板印象

研究團隊原本預期，集體主義文化盛行的國家，自戀程度會比較低，未料結果恰恰相反。喬皮克認為，這挑戰了「自戀是個人主義文化產物」的簡化觀點，「自戀者無所不在，集體主義國家對階層的敏感度，可能加劇了這種現象」。

該研究還將自戀分為2大類型，「欣賞型」（admiration）涉及誇耀成就、自尊心膨脹等自我中心行為，在奈及利亞、伊拉克、中國、尼泊爾、土耳其最突出。「競爭型」（rivalry）更容易為自己辯護或貶低他人，德國、南韓、尼泊爾、伊拉克、羅馬尼亞較明顯。

年輕、男性、高社會地位　自戀傾向較明顯

在年齡方面，研究人員發現年輕族群的自戀程度普遍較高。喬皮克指出，對年輕人而言，自戀可能具有某種發展目的，「成年初期（Early adulthood）是人們試圖建立自我身份認同、爭取獨立自主並開始競爭社會地位的時期。在這種情況下，自信與自我關注等特質可能非常有用。」

在性別方面，男性在自戀特質的分數傾向高於女性。研究人員認為，這可能源於「男性主導」觀念仍普遍流傳並內化在人們心中。

此外，自我形容社會地位較高者，也傾向擁有更高自戀程度。研究人員認為，這是因為較自戀者會尋求更高社會地位，或因更高社會地位者自認為享有更多特權與尊重。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 3305 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／駁失智謠言！馬英九毛筆簽名：這樣可證明我沒失智吧？
變態房客「偷內褲被抓包」縱火燒死母女　犯案前竟在門外自慰
快訊／馬英九親發聲明：深感錯愕！
打字意外發現「iPhone隱藏功能」！果粉驚：這幾年白用
快訊／3家職業工會欠繳保費！　勞保局拒絕給付
徐若熙超狂生涯代表作！　87球飆10K完封廣島
快訊／熱飆39.7度！　7縣市高溫警示
全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

狂雨轟炸紐約！公車驚變孤島　女乘客下車秒被急流沖走

西班牙上看38度熱炸！2歲女童被爸爸「忘在車上」活活熱死

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

狂雨轟炸紐約！公車驚變孤島　女乘客下車秒被急流沖走

西班牙上看38度熱炸！2歲女童被爸爸「忘在車上」活活熱死

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

天菜隊長李政厚爆紅！進演藝圈「正式成GD師弟」帥樣引暴動

賓士深夜失控「撞進早餐店」掃倒4機車畫面曝　老闆驚險逃劫

發聲明駁斥失智謠言　馬英九用毛筆簽名：這樣可證明我沒失智吧？

家齊高中「CC Rocket」挺進台灣盃火箭競賽決賽　成台南唯一高中入圍隊伍

王仁甫偷買車被季芹抓到　從此零用錢像溜滑梯跌停板

變態房客「偷內褲被抓包」縱火燒死母女　犯案前竟在門外自慰

依依❤納豆「是我配不上他」！認了內耗到幫忙洗內褲 尪1句話點醒她

TPBL公布年度第六人名單　林信寬、林俊吉及霍爾曼入圍

爆前夫違法離婚！曾鈴媛長文吐心聲　「能活下來，就是何其幸運」

周美青認馬英九有醫療需求　阿扁祝福還給1建議：永保平安健康

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

韓星巴克「坦克之亂」！店員淚訴：上班如地獄

美暫緩140億美元對台軍售案

韓媒：三星工會「拿台積電」逼宮！

烏特種部隊奇襲俄FSB總部　俄軍百人死傷

面試官「茶水下藥」　求職女當街尿失禁崩潰

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

請房東修屋頂！房客驚見「帶女伴激戰」

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

315億飛了！美軍折損24架MQ-9死神無人機

更多熱門

相關新聞

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

現年65歲的澳洲健身教練萊絲莉·麥斯威爾（Lesley Maxwell）憑藉著逆齡外貌和火辣身材，證明了年齡只是數字。她直言，自己在交友市場上專挑年輕男性，只和年齡在20至40歲之間的男人交往。她的美魔女外表甚至讓路人誤認為她與21歲孫女蒂雅是姊妹。

日本長野重大車禍　4名學生身亡

日本長野重大車禍　4名學生身亡

29歲男喘不過氣　竟「心衰竭」隨時恐猝死

29歲男喘不過氣　竟「心衰竭」隨時恐猝死

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

調查：對社會絕望　美年輕男性變得更加保守

調查：對社會絕望　美年輕男性變得更加保守

關鍵字：

全球自戀排名心理學研究德國奪冠集體主義年輕男性

讀者迴響

熱門新聞

獨／清秀短髮女伸手亂摸司機挨告　長相曝

最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」

分析馬家聲明　林智群：馬英九家屬應已聲請「監護宣告」

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

「跟人夫開房被發現」釣出女鮪魚回擊！

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

iPhone隱藏功能曝！果粉驚：這幾年白用了

見周美青聲明！律師喊「有點意外」曝原因

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

「眼光高」星座Top 3！

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面