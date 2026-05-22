旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

記者王佩翊／編譯

日本北海道知名觀光勝地「旭山動物園」爆發殺妻焚屍案，北海道警方22日宣布，正式依殺人罪嫌再度逮捕涉嫌在園內焚化爐燒毀妻子遺體的33歲飼育員鈴木達也。根據警方調查，嫌犯坦承使用繩索將被害人勒斃殺害，而警方也在園內搜出多條繩索，疑似就是凶器。

根據《札幌電視台》報導，北海道警方最新調查指出，現年33歲的旭山動物園飼育員鈴木達也，涉嫌於3月31日晚間6時半至8時半之間，在位於旭川市的自家住宅內，親手勒斃同齡的33歲妻子鈴木由衣。嫌犯在面對警方偵訊時已坦承罪行，並承認使用繩索勒斃妻子。

警方指出，嫌犯當天在結束動物園的工作返家後，隨即對妻子痛下殺手。警方已在旭山動物園內搜出多條疑似用來作案的繩索。此外，警方先前也在動物園內尋獲一台智慧型手機，研判就是死者的手機。

嫌犯3月31日殺害妻子後，同日晚間9時被動物園內的監視器拍到，他行跡可疑地開車返回旭山動物園，並從車上卸下一件長達1公尺左右的神祕巨大物品。警方高度懷疑這個大型物品就是鈴木由衣的屍體，且嫌犯疑似使用園內專用的公務車將遺體運往焚化爐。

警方在園內專門焚燒動物屍體的焚化爐中，找到多塊焦黑的人骨碎片，經過DNA比對，最終證實就是失蹤的鈴木由衣的遺骸。警方4月30日以損壞與遺棄屍體罪嫌將鈴木達也逮捕，並於5月21日正式起訴，22日依殺人罪嫌再度將其逮捕。

根據調查，兇嫌與死者自大學時期便開始熱戀，愛情長跑多年，沒想到最終卻犯下殺妻命案。報導指出，早在案發前，鈴木就曾多次對妻子發出恐怖威脅，聲稱要將她燃燒殆盡。