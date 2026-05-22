傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

耶路撒冷郵報引述情報人員21日說法指出，伊朗可能正密謀一場結合飛彈與無人機的突襲行動，攻擊目標鎖定波斯灣國家與以色列。

這項警告在一場高層情勢評估會議後曝光，與會者包括以色列國防部長卡茲（Israel Katz）以及高階軍事將領。安全官員指出，伊朗可能搶在美以兩國認定外交管道宣告破裂之前率先出手。

目前美伊仍在持續推進停火談判，但據報導，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在對伊朗的下一步應對策略上出現明顯分歧。

以色列國防軍空軍與作戰指揮部已在少將希達伊·齊爾伯曼（Hidai Zilberman）等高層官員主導下，多次與美方展開會談，重點包括提升整體備戰狀態，以及移交有關伊朗異常動態的情報。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）也就整體情勢向各部隊指揮官進行安全簡報，內容涵蓋攻守兩個面向，並持續與美方保持溝通，確保一旦伊朗發動攻擊，雙方能即時協調應對行動。

另據軍方消息人士的說法，以色列與美國雙方已針對偵測、識別及攔截伊朗各類威脅的聯合行動進行全面審查，藉此強化美以合作機制，包括飛彈攔截、技術與軟體整合升級等多個層面。過去一個月來，美方向以色列移交的軍事裝備數量已大幅攀升。