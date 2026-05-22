南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

▲南韓星巴克踩歷史紅線，遭全國抵制。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

南韓星巴克日前在推出「518坦克日」優惠活動，被質疑是在影射並消費1980年5月18日造成大量死傷的光州民主化運動，掀起全國抵制浪潮。如今不僅南韓星巴克執行長孫貞鉉被火速拔官，星巴克全球總部也公開道歉。南韓行政安全部更於21日放話，今後政府活動場合將全面停用星巴克產品，實質宣告政府層級的抵制。

南韓星巴克在5月18日當天推出「Tank Day（坦克日）」活動，海報搭配「啪地拍桌」等標語，被大批民眾批評是在影射1980年5月18日爆發的「光州民主化運動」。當年全斗煥掌權後實施戒嚴，出動坦克等重裝備血腥鎮壓上街抗議的學生與市民，造成數百人罹難、數千人受傷，至今仍是無數南韓人心中難以抹滅的歷史傷痛。

消息曝光後，南韓社群平台迅速掀起抵制風潮，有人砸毀星巴克杯子拍片洩憤，也有人發文教學如何退掉禮品卡與電子兌換券。連年輕網友也直言，「這不只是長輩覺得不妥，連我自己都不想去了。」

眼見輿論沸騰，南韓星巴克緊急修改文案，將「坦克日」改為「Tank Tumbler Day（坦克隨行杯日）」，「啪地拍桌」換成「工作中剛好」，但消費者依舊不買單。

事後，南韓星巴克撤下所有爭議文案，並火速開除執行長孫貞鉉。母公司新世界集團會長鄭溶鎮公開鞠躬道歉表示，「對於傷害到518民主化運動英靈、家屬以及全體國民，我深感抱歉。」

此外，星巴克全球總部也發表聲明，「向光州市民、顧客以及當地社區致上誠摯歉意」。不過，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」已於20日向首爾警察廳提告，要求追究鄭溶鎮與孫貞鉉等相關人士侮辱及毀損名譽的刑事責任。

南韓行政安全部長尹昊重21日在X平台發文表明強硬立場，「民主建立在無數民眾的犧牲和奉獻之上，輕視這段歷史或將其作為商業素材消費的行為，絕不容輕視。」他也表示，行政安全部今後不再提供任何輕視民主歷史與價值觀、或將其商業化操作的企業產品作為獎項。

分析人士直指，此番表態實質上已是政府對南韓星巴克發動抵制的明確訊號。