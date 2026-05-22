　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

▲ 消費者用槌子砸爛星巴克保溫杯、馬克杯。（圖／翻攝自X）

▲南韓星巴克踩歷史紅線，遭全國抵制。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

南韓星巴克日前在推出「518坦克日」優惠活動，被質疑是在影射並消費1980年5月18日造成大量死傷的光州民主化運動，掀起全國抵制浪潮。如今不僅南韓星巴克執行長孫貞鉉被火速拔官，星巴克全球總部也公開道歉。南韓行政安全部更於21日放話，今後政府活動場合將全面停用星巴克產品，實質宣告政府層級的抵制。

南韓星巴克在5月18日當天推出「Tank Day（坦克日）」活動，海報搭配「啪地拍桌」等標語，被大批民眾批評是在影射1980年5月18日爆發的「光州民主化運動」。當年全斗煥掌權後實施戒嚴，出動坦克等重裝備血腥鎮壓上街抗議的學生與市民，造成數百人罹難、數千人受傷，至今仍是無數南韓人心中難以抹滅的歷史傷痛。

消息曝光後，南韓社群平台迅速掀起抵制風潮，有人砸毀星巴克杯子拍片洩憤，也有人發文教學如何退掉禮品卡與電子兌換券。連年輕網友也直言，「這不只是長輩覺得不妥，連我自己都不想去了。」

眼見輿論沸騰，南韓星巴克緊急修改文案，將「坦克日」改為「Tank Tumbler Day（坦克隨行杯日）」，「啪地拍桌」換成「工作中剛好」，但消費者依舊不買單。

事後，南韓星巴克撤下所有爭議文案，並火速開除執行長孫貞鉉。母公司新世界集團會長鄭溶鎮公開鞠躬道歉表示，「對於傷害到518民主化運動英靈、家屬以及全體國民，我深感抱歉。」

此外，星巴克全球總部也發表聲明，「向光州市民、顧客以及當地社區致上誠摯歉意」。不過，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」已於20日向首爾警察廳提告，要求追究鄭溶鎮與孫貞鉉等相關人士侮辱及毀損名譽的刑事責任。

南韓行政安全部長尹昊重21日在X平台發文表明強硬立場，「民主建立在無數民眾的犧牲和奉獻之上，輕視這段歷史或將其作為商業素材消費的行為，絕不容輕視。」他也表示，行政安全部今後不再提供任何輕視民主歷史與價值觀、或將其商業化操作的企業產品作為獎項。

分析人士直指，此番表態實質上已是政府對南韓星巴克發動抵制的明確訊號。

 

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 3305 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見周美青聲明！律師喊「有點意外」：還比馬英九大5歲
Meta大裁員！「台灣Threads隊長」也掰了　曝2大遺憾
景甜遭控「收上億代孕」！　富豪私人飛機送美國取卵破局
馬家人喊話馬英九「安享餘年」　律師點1關鍵
金秀賢剛洗白！雪莉哥哥「再點名開嗆」：出來就是第二回合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

長子二婚倒數娶小9歲名媛！　川普嘆：現在不是好時機

韓星巴克「坦克之亂」！　第一線店員心酸淚訴：站收銀台如地獄

彭博：伊朗與阿曼討論建立荷莫茲海峽「永久性收費制度」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

長子二婚倒數娶小9歲名媛！　川普嘆：現在不是好時機

韓星巴克「坦克之亂」！　第一線店員心酸淚訴：站收銀台如地獄

彭博：伊朗與阿曼討論建立荷莫茲海峽「永久性收費制度」

BTS高雄場座位圖曝光！最貴＄9380分7票價　360度舞台登世運

台南七股區災防會報　南消三大隊攜手里長推廣瓦斯與住警器觀念

才宣布引退！男星「自殘切小拇指」崩潰喊：討厭這樣的自己

懶人包／一樁人事案演變成馬英九健康疑慮　「馬辦權鬥」一次看

男擬參選鄉長「家門口被毆」骨折　鄰居幹的：他聚餐錢出太少

台灣影集里程碑！　《零日攻擊》奪紐約電視獎編劇金獎

阿公亂丟菸蒂遭檢舉　辯稱監視畫面是AI生成仍遭罰萬元

響應國際生物多樣性日　陽明海運台東池上復育原生樹種

北大特區大樓每坪33萬流標　筆錄沒寫「2住戶接連出事」

謝金燕難得掀起瀏海！「露出額頭」對比照曝光：差點不認得自己

【就你講我壞話是吧？】出門見「大笨鳥」展翅曬太陽　他超害怕加速逃跑XD

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓星巴克「坦克之亂」！店員淚訴：上班如地獄

美暫緩140億美元對台軍售案

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

韓媒：三星工會「拿台積電」逼宮！

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

面試官「茶水下藥」　求職女當街尿失禁崩潰

烏特種部隊奇襲俄FSB總部　俄軍百人死傷

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

伊朗高層稱接近共識起草停戰協議　沙國媒體否認

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

更多熱門

相關新聞

韓星巴克「坦克之亂」！店員淚訴：上班如地獄

韓星巴克「坦克之亂」！店員淚訴：上班如地獄

南韓星巴克在5月18日光州民主化運動46週年紀念日當天，推出以「坦克日」為名的保溫杯促銷活動，文宣措辭被批影射1980年光州事件戒嚴坦克鎮壓等歷史悲劇，引爆大規模抵制浪潮。儘管新世界集團會長鄭溶鎮親自出面道歉，並宣布解任星巴克韓國代表孫正鉉及相關高層，爭議至今仍未平息。在輿論砲火四面圍攻之際，門市第一線員工的心聲也隨之浮上檯面。

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓星巴克「坦克日」文案踩雷　民團怒告會長

韓星巴克「坦克日」文案踩雷　民團怒告會長

星巴克首推「咖啡三式」限定飲品

星巴克首推「咖啡三式」限定飲品

400卡不到！營養師推薦咖啡廳5款輕食早餐

400卡不到！營養師推薦咖啡廳5款輕食早餐

關鍵字：

星巴克光州事件坦克日活動南韓抵制民主化運動

讀者迴響

熱門新聞

獨／清秀短髮女伸手亂摸司機挨告　長相曝

最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

分析馬家聲明　林智群：馬英九家屬應已聲請「監護宣告」

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

黃國昌金釵空降參選擠掉　他心寒宣布退黨

「眼光高」星座Top 3！

LINE「13款免費貼圖」快下載！赤柴島由、皮皮鴨

「跟人夫開房被發現」釣出女鮪魚回擊！

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面