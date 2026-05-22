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長子二婚倒數娶小9歲名媛！　川普嘆：現在不是好時機

小唐納（右）將於本週末迎娶名媛女友安德森（左），川普（中）表示會盡量出席。（翻攝bettina_anderson IG）

▲唐納（右）將於本週末迎娶名媛女友安德森（左），川普（中）表示會盡量出席。（圖／翻攝bettina_anderson IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的長子小唐納（Donald Trump Jr.）倒數二婚，將在本週末迎娶名媛女友安德森（Bettina Anderson）。不過，今日川普談到此事，直言「現在不是個好時機」，因為國際局勢依舊緊張，尤其伊朗問題讓他分身乏術，但他表示會盡量出席。

去不去都會被罵？　川普為何稱「現在不是好時機」？

根據《Page Six》報導，小唐納與安德森預計本週六在巴哈馬一座私人島嶼舉行婚禮，婚禮將以低調、私密形式進行。川普21日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問時，被問到是否會參加兒子的婚禮？他回應：「他希望我去，但這只是一場小型、私人的婚禮，而我會盡量趕去參加。」

不過，川普也坦言目前時機並不理想，「這對我來說不是個好時機，因為還有伊朗以及其他事情」。接著笑稱，這根本是「怎麼做都會被罵」的局面，「這是一個我怎麼都贏不了的難題。如果我出席，我會被罵；如果我不出席，我也會被罵。」川普最後仍向新人獻上祝福，說道：「希望他們會有一段美好的婚姻。」

小唐納（左）與安德森（右）去年底訂婚，兩人感情親密。（翻攝bettina_anderson IG）

▲小唐納（左）與安德森（右）去年底訂婚，兩人感情親密。（圖／翻攝bettina_anderson IG）

白宮豪華婚禮夢碎？　知情人士曝：怕觀感不佳

報導指出，48歲的小唐納與39歲的安德森去年12月在大衛營（Camp David）訂婚，據悉，小唐納當時正式向女方求婚。消息人士透露，兩人原本曾考慮在白宮舉辦婚禮，但因擔憂外界觀感，最後決定放棄。

安德森（中）即將嫁入川普家族，與川普長女伊凡卡（右起）、次女蒂芬妮、孫女阿拉貝拉（左起）、二媳婦拉拉相處融洽。（翻攝bettina_anderson IG）

▲安德森（中）即將嫁入川普家族，與川普長女伊凡卡（右起）、次女蒂芬妮、孫女阿拉貝拉（左起）、二媳婦拉拉相處融洽。（圖／翻攝bettina_anderson IG）

知情人士表示，在伊朗戰爭等國際局勢緊張之際，若於白宮舉辦豪華婚禮，恐怕會引發批評，「他們非常清楚，在有人死亡的情況下，於白宮舉辦奢華婚禮不會被外界接受。」此外，消息人士也透露，兩人其實一直希望能盡快完婚，因此婚禮籌備進度相當迅速。

小唐納與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）有過一段長達13年的婚姻，兩人2005年結婚、2018年離婚，兩人育有5名子女，包括19歲的長女凱伊（Kai Trump）等。離婚後雙方仍維持友好關係，凡妮莎目前與高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）交往，21日她宣布罹患乳癌，已進行手術，積極治療中。


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