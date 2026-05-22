烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

▲烏克蘭特種部隊突襲俄佔赫爾松州的俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部。（圖／翻攝自X@ZelenskyyUa）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭安全局阿爾法（Alpha）特種部隊對俄佔赫爾松州的俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部發動奇襲，造成約100名俄軍傷亡。總統澤倫斯基21日證實這項消息，並稱這波攻擊還成功摧毀價值2000萬美元（約新台幣6.3億元）的「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統。

There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

逾百俄軍傷亡 摧毀價值2000萬美元防空系統

基輔獨立報報導，澤倫斯基並未透露這波攻擊行動的確切時間，但稱「俄羅斯必須認清現實，這場戰爭得結束了。烏克蘭的中長程制裁行動將持續發揮效果。」澤倫斯基也發布這起攻擊行動的影片，可見有數棟建築物遭命中。

▲多棟建築遭擊中。（圖／翻攝自X@ZelenskyyUa）

根據CNN，在另外一場軍事行動中，烏克蘭無人系統部隊表示，部隊20日晚間鎖定被佔領的烏東頓涅茨克州斯尼日涅（Snizhne）一座俄羅斯無人機飛行員訓練營，造成至少65名學員與1名教官身亡。

赫爾松州自從2022年俄羅斯發動全面入侵以來，始終是南部戰線關鍵戰場，目前第聶伯河（Dnipro River）以東地區仍在俄軍佔領之下，烏克蘭持續對當地軍事設施及後勤補給線發動打擊。

烏克蘭近期在戰場上取得新進展，成功減緩失守土地的速度。根據美國智庫戰爭研究所（ISW）分析，就在上個月，烏克蘭奪回的領土面積首次超過俄羅斯佔領的面積，這是自2024年8月以來的頭一遭，儘管莫斯科目前仍控制著烏克蘭將近20%的領土。

這波成功很大程度上要歸功於烏克蘭在無人機方面的優勢。烏克蘭過去把大部分心力放在前線對俄軍陣地發動近距離攻擊以及深入俄羅斯境內的遠程打擊，但最近開始加強中程打擊，專門鎖定俄羅斯的後勤補給線。