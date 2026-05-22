美軍戰損42架軍機！包括24架MQ-9死神無人機　315億飛了

▲圖為美軍MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據美國國會研究處13日的報告，自2月28日中東戰火爆發以來，美軍至少折損42架飛機，類型涵蓋戰鬥機、直升機與無人機。彭博社則稱，其中光是MQ-9死神（Reaper）無人機就損失逾24架，估計損失高達約10億美元，近五角大廈戰前庫存總量的兩成。

折損清單曝光 F-35A、F-15E在列

國會山報報導，根據這份折損清單，損失或受損的飛機包括4架F-15E戰機、1架F-35A戰機、1架A-10攻擊機、7架KC-135空中加油機、1架E-3空中預警機、2架MC-130J特種作戰飛機、1架HH-60W戰鬥搜救直升機，以及24架MQ-9死神（Reaper）無人機與1架MQ-4C海神（Triton）無人機。

研究處說明，上述資料來源涵蓋新聞報導及國防部、美國中央司令部的官方聲明，目前不清楚這些損失是否會影響國防部維持當前作戰需求、維持全球兵力部署，以及因應突發狀況的能力。

清單涵蓋24架死神無人機 估損約10億美元

在所有損失中，MQ-9死神無人機的折損尤為驚人。彭博社報導，伊朗摧毀超過24架美軍死神無人機，估損失約10億美元（約新台幣315.4億元），占五角大廈戰前庫存近20%；部分無人機是在飛行途中遭伊朗防空系統擊落，另有一些則是在美軍設施遭飛彈攻擊時在地面被摧毀，或因操作事故損失。

除航空戰力受損外，美軍人員也出現傷亡，自開戰以來至少有15名美軍士兵陣亡，逾500人受傷。