鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

▲馬爾地夫發生史上最重大潛水事故，圖為搜救畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

馬爾地夫「鯊魚洞」奪走5名義大利潛水員性命，人們持續對悲劇成因提出各種理論與推測。參與搜救行動的菁英團隊「潛水員警報網絡歐洲」（DAN Europe）推測，5人可能因為「拐錯彎」而找不到出口，在恐慌之下加速耗盡氧氣身亡。

洞穴系統複雜 拐錯彎驚慌釀禍

《太陽報》報導，這起意外發生在馬爾地夫武瓦環礁（Vaavu Atoll），被稱為「鯊魚洞」的薄瓦納坎杜洞穴（Thinwana Kandu），水深約50公尺。

義大利《共和報》（La Repubblica）指出，該洞穴系統包含3個洞室，第一洞室與第二洞室之間有一條長約30公尺、寬約3公尺的通道。

進入第二洞室後，會以為剛才游過來的路徑消失了，因為從第二洞室內部往回看，返回第一洞室的通道會被沙堆擋住。但若抬頭，就能看見沙堆正上方還有通往第三洞室的路徑，只不過第三洞室是死路，沒有對外出口。

▼這是馬爾地夫史上最慘重潛水意外。（圖／達志影像／美聯社）



DAN Europe推測，5名義大利潛水員可能意外進入第三洞室，在發現「沒有出口」之後陷入恐慌，最終耗盡氧氣。該組織CEO馬羅妮（Laura Marroni）說，如果5人拐錯彎，「要回去就會非常複雜，尤其在氧氣供應不足的情況下。」

該團隊使用的是12公升標準氧氣瓶，但此規格不適用於水下超過30公尺的潛水，因為這可能讓他們在發現出錯時，幾乎沒有多餘時間折返，「意識到走錯路，退回去之後沒剩多少氧氣，這會讓人非常害怕，然後你會加速呼吸，然後氧氣變得更少。」

罹難5人都是經驗豐富的潛水員，他們為何會在缺乏適當裝備的情況下，進行如此深度的潛水，原因仍待調查。

▼蒙特法科內母女（左）及貝內代蒂（右）都不幸罹難。（圖／翻攝自Instagram）

發生什麼事？

這是馬爾地夫史上最慘重潛水事故，5名葬身「鯊魚洞」的義大利潛水員遺體19日全數尋獲，羅馬檢察官辦公室也已經啟動過失殺人調查。

遇難的5名義大利人分別為52歲海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）和她的20歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、31歲研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）及44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

搜救過程中，馬爾地夫軍方救援潛水員馬胡帝（Mohamed Mahudhee）16日也因減壓病不治，使得整起悲劇的死亡人數增至6人。

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