　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

▲▼ 馬爾地夫發生潛水事故，展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬爾地夫發生史上最重大潛水事故，圖為搜救畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

馬爾地夫「鯊魚洞」奪走5名義大利潛水員性命，人們持續對悲劇成因提出各種理論與推測。參與搜救行動的菁英團隊「潛水員警報網絡歐洲」（DAN Europe）推測，5人可能因為「拐錯彎」而找不到出口，在恐慌之下加速耗盡氧氣身亡。

洞穴系統複雜　拐錯彎驚慌釀禍

《太陽報》報導，這起意外發生在馬爾地夫武瓦環礁（Vaavu Atoll），被稱為「鯊魚洞」的薄瓦納坎杜洞穴（Thinwana Kandu），水深約50公尺。

義大利《共和報》（La Repubblica）指出，該洞穴系統包含3個洞室，第一洞室與第二洞室之間有一條長約30公尺、寬約3公尺的通道。

進入第二洞室後，會以為剛才游過來的路徑消失了，因為從第二洞室內部往回看，返回第一洞室的通道會被沙堆擋住。但若抬頭，就能看見沙堆正上方還有通往第三洞室的路徑，只不過第三洞室是死路，沒有對外出口。

▼這是馬爾地夫史上最慘重潛水意外。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬爾地夫共和國(Maldives)，位於印度洋主要的航線位置上，鄰國是斯里蘭卡及印度。（圖／達志影像／美聯社）

DAN Europe推測，5名義大利潛水員可能意外進入第三洞室，在發現「沒有出口」之後陷入恐慌，最終耗盡氧氣。該組織CEO馬羅妮（Laura Marroni）說，如果5人拐錯彎，「要回去就會非常複雜，尤其在氧氣供應不足的情況下。」

該團隊使用的是12公升標準氧氣瓶，但此規格不適用於水下超過30公尺的潛水，因為這可能讓他們在發現出錯時，幾乎沒有多餘時間折返，「意識到走錯路，退回去之後沒剩多少氧氣，這會讓人非常害怕，然後你會加速呼吸，然後氧氣變得更少。」

罹難5人都是經驗豐富的潛水員，他們為何會在缺乏適當裝備的情況下，進行如此深度的潛水，原因仍待調查。

▼蒙特法科內母女（左）及貝內代蒂（右）都不幸罹難。（圖／翻攝自Instagram）

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

發生什麼事？

這是馬爾地夫史上最慘重潛水事故，5名葬身「鯊魚洞」的義大利潛水員遺體19日全數尋獲，羅馬檢察官辦公室也已經啟動過失殺人調查。

遇難的5名義大利人分別為52歲海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）和她的20歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、31歲研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）及44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

搜救過程中，馬爾地夫軍方救援潛水員馬胡帝（Mohamed Mahudhee）16日也因減壓病不治，使得整起悲劇的死亡人數增至6人。

5人潛水團葬身鯊魚洞　專家推測「遭吸入洞穴」耗盡氧氣亡

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 3305 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／駁失智謠言！馬英九毛筆簽名：這樣可證明我沒失智吧？
變態房客「偷內褲被抓包」縱火燒死母女　犯案前竟在門外自慰
快訊／馬英九親發聲明：深感錯愕！
打字意外發現「iPhone隱藏功能」！果粉驚：這幾年白用
快訊／3家職業工會欠繳保費！　勞保局拒絕給付
徐若熙超狂生涯代表作！　87球飆10K完封廣島
快訊／熱飆39.7度！　7縣市高溫警示
全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

狂雨轟炸紐約！公車驚變孤島　女乘客下車秒被急流沖走

西班牙上看38度熱炸！2歲女童被爸爸「忘在車上」活活熱死

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

鯊魚洞潛水5死！　搜救員推測「拐錯彎」恐慌奪命

狂雨轟炸紐約！公車驚變孤島　女乘客下車秒被急流沖走

西班牙上看38度熱炸！2歲女童被爸爸「忘在車上」活活熱死

全球最自戀國家出爐！　研究揭「中國、南韓」擠進前5名

請房東修屋頂！房客看監視器驚見「帶女伴激戰」還全裸進廚房

南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火

傳伊朗可能密謀突襲　鎖定波灣國家與以色列

美伊協議何時談成？　盧比歐稱「出現良好跡象」

旭山動物園「人妻遭焚屍」！　狠夫認：先用繩索勒斃、再丟焚化爐

烏克蘭奇襲赫爾松俄FSB總部！毀6.3億防空系統　俄軍百人死傷

天菜隊長李政厚爆紅！進演藝圈「正式成GD師弟」帥樣引暴動

賓士深夜失控「撞進早餐店」掃倒4機車畫面曝　老闆驚險逃劫

發聲明駁斥失智謠言　馬英九用毛筆簽名：這樣可證明我沒失智吧？

家齊高中「CC Rocket」挺進台灣盃火箭競賽決賽　成台南唯一高中入圍隊伍

王仁甫偷買車被季芹抓到　從此零用錢像溜滑梯跌停板

變態房客「偷內褲被抓包」縱火燒死母女　犯案前竟在門外自慰

依依❤納豆「是我配不上他」！認了內耗到幫忙洗內褲 尪1句話點醒她

TPBL公布年度第六人名單　林信寬、林俊吉及霍爾曼入圍

爆前夫違法離婚！曾鈴媛長文吐心聲　「能活下來，就是何其幸運」

周美青認馬英九有醫療需求　阿扁祝福還給1建議：永保平安健康

煮到鍋子突然起火!!!　孫鍾元教科書式滅火超帥

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

韓星巴克「坦克之亂」！店員淚訴：上班如地獄

美暫緩140億美元對台軍售案

韓媒：三星工會「拿台積電」逼宮！

烏特種部隊奇襲俄FSB總部　俄軍百人死傷

面試官「茶水下藥」　求職女當街尿失禁崩潰

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

請房東修屋頂！房客驚見「帶女伴激戰」

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

315億飛了！美軍折損24架MQ-9死神無人機

更多熱門

相關新聞

5人潛水葬身鯊魚洞！疑遭吸入洞穴

5人潛水葬身鯊魚洞！疑遭吸入洞穴

馬爾地夫「鯊魚洞」奪走5名義大利潛水員性命，由於這支潛水團隊的經驗非常豐富，人們紛紛對於悲劇成因提出各種理論與推測。一名專家研判，他們很可能是遭強勁水流吸入洞穴，在黑暗中找不到出路而慌亂，最終耗盡氧氣罹難。

大叔餐廳喝醉咆哮　店外繼續吵遭保護管束

大叔餐廳喝醉咆哮　店外繼續吵遭保護管束

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

潛水命喪馬爾地夫　女學者最後訊息曝光

潛水命喪馬爾地夫　女學者最後訊息曝光

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

關鍵字：

潛水馬爾地夫鯊魚洞義大利水肺潛水

讀者迴響

熱門新聞

獨／清秀短髮女伸手亂摸司機挨告　長相曝

最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」

分析馬家聲明　林智群：馬英九家屬應已聲請「監護宣告」

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

「跟人夫開房被發現」釣出女鮪魚回擊！

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

iPhone隱藏功能曝！果粉驚：這幾年白用了

見周美青聲明！律師喊「有點意外」曝原因

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

「眼光高」星座Top 3！

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面