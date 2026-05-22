伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！　川普逼全數銷毀踢鐵板

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已下令禁止將濃縮鈾搬出伊朗境內。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《路透社》報導稱，兩名伊朗高層消息人士獨家披露，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已正式下達指令，嚴禁將國內任何接近武器等級的「濃縮鈾」運往國外。這項命令恐將粉碎美國總統川普與以色列停戰的核心關鍵要求，讓好不容易建立的脆弱停火協議面臨隨時撕毀的危機，中東局勢再度陷入極度緊繃。

川普放話全數銷毀！伊朗最高領袖下令：禁搬出

美國總統川普21日才在白宮記者會上對媒體誓言，「我們絕對不會允許伊朗擁有這批高度濃縮鈾。我們會拿到它。我們不需要它，也不想要它，拿到之後我們很可能會直接銷毀它，但我們絕對不准他們擁有。」

以色列官員也向《路透社》證實，川普已向以色列承諾，任何和平協議都必須包含「將濃縮鈾全數運出伊朗」的條款。

然而，掌握伊朗最終決策權的最高領袖穆吉塔巴非但沒有退讓，反而強硬下令全面留置濃縮鈾。伊朗高層透露，德黑蘭當局內部已達成絕對共識，一旦將這些關鍵核材料運往國外，等同於解除武裝，將使伊朗在未來面對美以聯軍的潛在空襲時，變得毫無反擊與自衛能力。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此強硬反擊，重申在濃縮鈾完全撤出伊朗、德黑蘭徹底切斷對中東代理人（如黎巴嫩真主黨）的資金鏈與軍事援助、並徹底瓦解其彈道飛彈能力之前，以色列絕對不會承認這場戰爭已經結束。

2月28日美以空襲引戰！德黑蘭懷疑川普「戰術欺敵」

美國與以色列2月28日對伊朗境內目標發動大規模閃電空襲，隨後遭到伊朗反擊，朝境內設有美軍基地的多個波斯灣國家狂轟猛炸，隨後以色列與黎巴嫩真主黨也爆發激烈地面交火。

儘管在巴基斯坦的斡旋調停下，目前雙方維持著微弱且隨時可能崩潰的停火狀態，但實質談判因美軍全面封鎖伊朗港口、而伊朗則死守全球石油命脈「荷莫茲海峽」陷入泥淖。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）20日公開警告，美軍目前的停火只不過是「戰術欺敵（Tactical deception）」，意圖在發動下一波全面大轟炸前營造安全的假象，種種隱密行徑顯示美國已在準備新的攻擊。

武器級60%濃縮鈾下落不明！IAEA估算逾200公斤藏密道深處

西方國家與以色列長期指責伊朗秘密研發核武，並點名伊朗將濃縮鈾純度提升至60%，這已遠超民用發電與醫療所需，接近製造原子彈所需的90%純度上限。伊朗極力否認，並聲稱部分高純度濃縮鈾僅用於德黑蘭研究反應爐與醫療用途。

根據國際原子能總署（IAEA）估算，當美以聯軍於2025年6月轟炸伊朗核設施時，伊朗已擁有多達440.9公斤的60%高純度濃縮鈾。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）今年3月指出，這批殘存的核原料中，有超過200公斤目前被秘密隱藏在伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的地下隧道深處，另有部分存放在納坦茲（Natanz）的巨型核工廠內。

儘管雙方對於濃縮鈾的處理方式依然有歧見，但伊朗消息人士透露，目前仍有其他可行的替代方案。例如在IAEA的嚴密監督下，在伊朗境內直接對這批60%濃縮鈾進行「稀釋降級」，以換取美以撤銷經濟封鎖。