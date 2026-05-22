華府暫緩140億美元對台軍售案　確保伊朗戰爭彈藥充足

▲愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）21日表示，華府已暫緩總金額高達140億美元的對台軍售案，原因是需要優先確保伊朗戰爭的彈藥庫存充足。

對台軍售暫緩 與伊朗戰爭有關

《國會山莊報》報導，曹洪出席參議院撥款國防小組委員會聽證會，回答共和黨參議員麥康諾（Mitch McConnell）詢問時表示，「我們目前暫緩，以確保我們擁有史詩怒火行動（Epic Fury）所需要的彈藥。」

曹洪堅稱美國仍有大量飛彈與攔截器等彈藥，「只是確保我們擁有一切所需」，當政府認為有其必要之際，外國軍售將會繼續推進。

被問及是否預期這次軍售案最終獲得批准時，曹洪表示這將取決於國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）。麥康諾聽聞後直呼令人憂心。

▼曹洪出席參議院聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

川普態度模糊 台灣呼籲推進



《國會山莊報》指出，曹洪的說法與川普表態出現明顯落差。川普上週暗示可能暫緩對台軍售做為與北京談判籌碼，訪中返美後，更透露已與中國國家主席習近平「非常詳細地」討論此議題，將在「相當短的時間內」作出決定。

台灣領導層則呼籲川普繼續推進軍售案，做為避免中國敵意行動的手段。台灣駐美代表俞大㵢17日表示，「如果我們想要防止戰爭發生，台灣必須強大且具備自我防衛能力，因此我們應該能夠購買建立更強大防禦所需要的武器」。

美軍彈藥吃緊？外界擔憂



隨著中東衝突延燒，外界對於美軍彈藥庫存狀況也日益擔憂。伊朗戰爭自2月28日開打至今已逾12週，據報美軍已消耗數千枚長程匿蹤巡弋飛彈、戰斧飛彈、愛國者攔截飛彈、精準打擊飛彈及陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

白宮計畫向國會申請800億至1000億美元的戰時補充預算，其中一大部分將用於補充消耗的武器。雖然國防部長赫格塞斯駁斥關於庫存緊張的擔憂，並指控媒體與議員「愚蠢且無益地誇大」此問題，但外界質疑聲浪持續未歇。