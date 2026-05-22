川普再暗示干預古巴　自稱可能是「真正出手的美國總統」

▲美國總統川普再度暗示干預古巴。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度暗示可能干預古巴，國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，雖希望以和平方式化解分歧，但對現任古巴政府抱持懷疑態度。

《美聯社》報導，川普21日在白宮橢圓形辦公室出席一場環境活動時，被記者問及古巴問題。他回應，「其他總統已經研究這件事50、60年了，想要做點什麼……看來我會是那個真正出手的人，我很樂意這麼做。」

他還表示，美國希望古巴向古巴裔美國人重新開放，讓他們能夠回去提供幫助。

川普並未進一步說明這些言論代表什麼意思，也未回應美國海軍航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）與其打擊群20日進入加勒比海南部海域一事。

值得注意的是，川普這番話與前一天的說法大不相同。他20日被問及美國是否可能對古巴採取進一步行動時，暗示並沒有這個打算。川普還形容古巴是一個失敗的國家，「他們沒有電、沒有錢，幾乎什麼都沒有」，但「我們會幫助他們的」。

▲盧比歐對與現任古巴政府達成外交解決方案表示懷疑。（圖／路透）



隨著美國軍事干預古巴的臆測升溫，盧比歐也對記者表示，雖然川普政府希望與古巴和平解決分歧，但對於能否與現任古巴政府達成外交解決方案，抱持懷疑態度。

美國與古巴的緊張關係近期加劇，美國司法部20日正式以謀殺罪起訴94歲古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），原因是他涉及1996年古巴在國際水域擊落民航機，導致4人喪生。

此舉也讓許多人認為，川普政府正在複製今年初推翻委內瑞拉總統馬杜洛的行動劇本。