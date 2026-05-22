「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

▲2026年4月，法國航空一架空中巴士客機從戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）起飛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國巴黎上訴法院21日裁定，法國航空（Air France）與空中巴士（Airbus）在2009年一架客機墜海事故中，對228名罹難者負有「全部且唯一」的過失殺人罪責任，兩家公司均被判處最高罰款22.5萬歐元（約新台幣825萬元）。

過失殺人罪 法航空巴均否認

2009年6月，法航AF447航班從里約飛往巴黎，在大西洋上空遭遇暴風雨時，竟突然失去動力，從3萬8000英尺高空墜海，機上12名機組員與216名乘客無一生還，成為法國航空史上死亡人數最多的空難。

法航與空巴2023年4月獲一審無罪判決，但二審歷經8週審理最終推翻原判。對於最新結果，2家公司仍持續否認指控，並表示將提起上訴。

罹難者家屬協會主席拉米（Daniele Lamy）在事故中痛失愛子，她對判決結果表達肯定，直言司法系統「終於考慮到家屬們面對這場集體悲劇，那種令人難以承受的傷痛。」但部分家屬對22.5萬歐元的罰款金額深感不滿，直批這不過是象徵性懲處。

調查結果曝光 2大因素釀災

BBC報導，2012年法國調查人員認定，飛機感測裝置的技術故障，加上飛行員未能及時應對飛機失速，導致客機墜入大海。當時飛行員因錯誤的空速數據而陷入困惑，並在飛機失速時，錯誤地選擇將機鼻上拉而非向下俯衝。

事故發生後，飛行員訓練已全面改善，相關速度感測器也已更換升級。