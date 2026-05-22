　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

▲▼2026年4月，法國航空（Air France）一架空中巴士（Airbus）客機從戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）起飛。（圖／路透）

▲2026年4月，法國航空一架空中巴士客機從戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）起飛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國巴黎上訴法院21日裁定，法國航空（Air France）與空中巴士（Airbus）在2009年一架客機墜海事故中，對228名罹難者負有「全部且唯一」的過失殺人罪責任，兩家公司均被判處最高罰款22.5萬歐元（約新台幣825萬元）。

過失殺人罪　法航空巴均否認

2009年6月，法航AF447航班從里約飛往巴黎，在大西洋上空遭遇暴風雨時，竟突然失去動力，從3萬8000英尺高空墜海，機上12名機組員與216名乘客無一生還，成為法國航空史上死亡人數最多的空難。

法航與空巴2023年4月獲一審無罪判決，但二審歷經8週審理最終推翻原判。對於最新結果，2家公司仍持續否認指控，並表示將提起上訴。

罹難者家屬協會主席拉米（Daniele Lamy）在事故中痛失愛子，她對判決結果表達肯定，直言司法系統「終於考慮到家屬們面對這場集體悲劇，那種令人難以承受的傷痛。」但部分家屬對22.5萬歐元的罰款金額深感不滿，直批這不過是象徵性懲處。

調查結果曝光　2大因素釀災

BBC報導，2012年法國調查人員認定，飛機感測裝置的技術故障，加上飛行員未能及時應對飛機失速，導致客機墜入大海。當時飛行員因錯誤的空速數據而陷入困惑，並在飛機失速時，錯誤地選擇將機鼻上拉而非向下俯衝。

事故發生後，飛行員訓練已全面改善，相關速度感測器也已更換升級。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 2 2650 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4位台灣大咖參戰《歌手2026》！　簽「絕不重來協議」
尷尬！藍委轟彈藥儲量不足　顧立雄冷回：預算被刪了
快訊／1到4月「TPASS回饋金」5/25發放　53.3萬人
最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」
華府暫緩140億美元對台軍售案！　原因曝
SpaceX挑戰史上最大IPO案　台灣供應鏈一次看！
北醫學生嗨翻！　蔡英文投降：冷靜點我拍就是了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！　川普逼全數銷毀踢鐵板

華府暫緩140億美元對台軍售案　確保伊朗戰爭彈藥充足

川普再暗示干預古巴　自稱可能是「真正出手的美國總統」

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

伊朗新領袖下令禁止「濃縮鈾搬出伊朗」！　川普逼全數銷毀踢鐵板

華府暫緩140億美元對台軍售案　確保伊朗戰爭彈藥充足

川普再暗示干預古巴　自稱可能是「真正出手的美國總統」

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

新Mazda CX-30 Homura休旅試駕！不只帥而已　國產價就能買進口質感

南消辦廉能採購教育訓練　強化採購法制與陽光法案觀念

旅展招攬赴陸參訪團　觀光署到場查核：文宣已拆除

羅東後站「賣壓小」　在地房仲：未來房價有望超礁溪

山羌、水鹿都回來了！信義房屋、林保署合作台東造林　退化林地重燃生機

孤獨美食家13年前取景地！超平價立飲料理　5道料理2杯啤酒400元

美國暫停140億美元對台軍售？　總統府稱目前沒有要調整的訊息　

已婚警官誘女警開房被免職！前後任分局長連坐被罰　懲處曝光

4位台灣大咖參戰《歌手2026》！簽「絕不重來協議」9進7殘酷賽制

賴清德推0到18歲成長津貼　蔣萬安：台北推動很多友善育兒政策

【機車剖腹產】機車發出怪聲！　拆開驚見超萌小黑貓

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

韓媒：三星工會「拿台積電」逼宮！

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

面試官「茶水下藥」　求職女當街尿失禁崩潰

美暫緩140億美元對台軍售案

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

伊朗高層稱接近共識起草停戰協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

18歲少年身首分離　車禍遭燈柱擊中斷頭亡

川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

上海2日人遭刺傷　摀肚「鮮血直流」

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

更多熱門

相關新聞

行人跑道閒晃　客機迎面撞上

行人跑道閒晃　客機迎面撞上

美國一名男子8日深夜擅闖丹佛國際機場跑道，遭邊疆航空（Frontier Airlines）客機捲入引擎。全案目前仍在調查中，當局則釋出最新監視器畫面。

巴西飛機「撞上民宅」畫面曝光！

巴西飛機「撞上民宅」畫面曝光！

客機撞卡車！美聯航低空削爛駕駛座

客機撞卡車！美聯航低空削爛駕駛座

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

東航2022空難　調查：自動駕駛遭手動關閉

東航2022空難　調查：自動駕駛遭手動關閉

關鍵字：

法國航空空中巴士空難過失殺人飛安墜機

讀者迴響

熱門新聞

獨／清秀短髮女伸手亂摸司機挨告　長相曝

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

LINE「13款免費貼圖」快下載！赤柴島由、皮皮鴨

周杰倫太狠了！天價購名畫「可在北市買豪宅」

人妻北上賺錢...國小閨蜜偷吃二寶爸：我要搖大力一點！她崩潰

「眼光高」星座Top 3！

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

台中3連霸里長驟逝！女兒淚發訃告

黃國昌金釵空降參選擠掉　他心寒宣布退黨

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

謝依霖淚談「被老公鼓勵復出」　曝楊冪伸出援手：她接住了我

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面