川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

▲美軍士兵。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普宣布將向波蘭增派5000名美軍，此舉因先前副總統范斯透露四千人部署計畫僅是延後而引發關注，華府在與德國總理發生爭執後，美方在歐洲的兵力調動正牽動著北約東翼敏感神經。

美國總統今天在自家社群媒體發文指出，基於波蘭總統納夫羅茨基成功當選新任元首，加上美方與其擁有良好情誼，因此高興宣布這項最新擴編決定。

波蘭國防部高層日前也向當地媒體透露，官方持續與五角大廈秘密磋商，極力希望透過外交手段，進一步強化美軍在當地的軍事防禦部署。

歐洲防務面臨變局

這項擴編決定在歐洲政壇引發強烈震盪。副總統范斯（JD Vance）本週稍早曾公開強調，過去這項增兵計畫只是延期而非取消，並直言歐洲各國必須在防務上自立自強。

▲美國總統川普。（圖／路透）

目前常駐在波蘭境內的美軍約有8500名，分別參與北大西洋公約組織任務以及兩國雙邊協議的行動，波蘭長年扮演對抗俄羅斯入侵的關鍵盟國。

撤離駐德部隊引反彈

美軍近期在歐洲的整體部署備受外界矚目，美國總統在伊朗開戰議題上與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生激烈爭執，華府五月初隨即宣布將從德國撤走5000名美軍。

他過去曾多次抨擊盟邦對他與伊朗作戰的反應，並揚言考慮退出北約。根據國防人力數據中心資料，截至去年12月，美方在歐洲常駐部隊高達6萬8000人，後續兵力調動勢必持續引發全球關注。