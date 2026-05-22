SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

▲全球首富馬斯克的財富再度驚人成長。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）幾乎篤定成為人類史上首位「兆美元富豪」。隨著他所創立的SpaceX正式向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，他在這間新創航太公司持有的股份，加上原本的特斯拉持股，個人淨資產突破1兆美元大關。

2大公司加持 馬斯克可望成為兆美元富豪

馬斯克目前持有SpaceX高達64億股的股份。雖然該公司尚未正式上市，但近期在私募市場的交易價格已飆升至每股130美元，這讓他個人持有的SpaceX 股票價值高達8300億美元左右。

此外，馬斯克持有的特斯拉（Tesla）股票，加上他2018年已歸屬的股票選擇權，目前價值約為2900億美元。

兩者相加，馬斯克總資產已高達1.1兆美元，可望成為全球首位「兆美元富豪」。

華爾街最大IPO 一窺SpaceX財務狀況

BBC報導，SpaceX在美國股市的首次公開發行（IPO）預計成為華爾街史上最大規模IPO，預計下個月以股票代號SPCX啟動。

SpaceX的IPO申請文件，也讓外界得以一窺其財務狀況。該公司去年全年營收達186億美元，但同期淨虧損達49億美元，今年第一季營收47億美元，淨虧損43億美元。

資產負債表顯示，該公司擁有價值1020億美元資產，例如火箭和其他設備，但同時也背負605億美元債務。

儘管如此，美國創投機構Citrine Venture Partners執行合夥人福克斯布萊德（Ruth Foxe-Blader）表示，「對於這種規模的計畫而言，即便在IPO階段仍處於虧損狀態，也不令人意外」。她表示，SpaceX「擁有太多不同的市場賣點，而且許多亮點都精準指引了人類未來的發展方向。」