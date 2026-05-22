　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

▲▼ 川習會的美方企業代表。馬斯克,黃仁勳,庫克。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克的財富再度驚人成長。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）幾乎篤定成為人類史上首位「兆美元富豪」。隨著他所創立的SpaceX正式向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，他在這間新創航太公司持有的股份，加上原本的特斯拉持股，個人淨資產突破1兆美元大關。

2大公司加持　馬斯克可望成為兆美元富豪

馬斯克目前持有SpaceX高達64億股的股份。雖然該公司尚未正式上市，但近期在私募市場的交易價格已飆升至每股130美元，這讓他個人持有的SpaceX 股票價值高達8300億美元左右。

此外，馬斯克持有的特斯拉（Tesla）股票，加上他2018年已歸屬的股票選擇權，目前價值約為2900億美元。

兩者相加，馬斯克總資產已高達1.1兆美元，可望成為全球首位「兆美元富豪」。

華爾街最大IPO　一窺SpaceX財務狀況

BBC報導，SpaceX在美國股市的首次公開發行（IPO）預計成為華爾街史上最大規模IPO，預計下個月以股票代號SPCX啟動。

SpaceX的IPO申請文件，也讓外界得以一窺其財務狀況。該公司去年全年營收達186億美元，但同期淨虧損達49億美元，今年第一季營收47億美元，淨虧損43億美元。

資產負債表顯示，該公司擁有價值1020億美元資產，例如火箭和其他設備，但同時也背負605億美元債務。

儘管如此，美國創投機構Citrine Venture Partners執行合夥人福克斯布萊德（Ruth Foxe-Blader）表示，「對於這種規模的計畫而言，即便在IPO階段仍處於虧損狀態，也不令人意外」。她表示，SpaceX「擁有太多不同的市場賣點，而且許多亮點都精準指引了人類未來的發展方向。」

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 2 2650 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧還原24年前「洗腦廣告詞」　台灣強投被想起
黃國昌金釵空降參選擠掉他！　心寒退黨：這是最大羞辱
王俐人爆瓊瑤公司「低片酬又遭潛規則」　工作人員揭真相
新北23年百貨「捷運站旁」卻如鬼城！　在地人揭原因
「沙崙野戰」真相大反轉！　網路柯南揪影片破綻
張員瑛2.8億豪宅內裝曝光！　穿睡衣躺「高價名師沙發」
嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆「疑拍無碼片」...帳號光速消
三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

一度失守5萬點！美股反彈收紅　台積電ADR漲1.38％

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

高雄警下班騎車未禮讓行人被攔　「催油門壓同僚腳」遭送辦

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

SpaceX下月掛牌　馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

川普：美國增派5000名兵力前往波蘭

三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

一度失守5萬點！美股反彈收紅　台積電ADR漲1.38％

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

快訊／濃霧罩金門！水頭往返五通、石井航線今早暫時停駛

桃園觀音溪幹線治理計畫獲中央核定　規劃25年不溢堤防洪目標

大改款Mazda CX-5「日本開賣新台幣65萬」！入門2.0汽油沒了、台灣第3季見

拓元「大量鎖帳號」被炎上！　強硬聲明：無誤判案例

只吞益生菌不夠！　營養師推「搭配6食物」效果更好

遭夫下藥性侵　妻和解幫求減刑下場曝光

「228死空難」判決逆轉　法航、空巴過失殺人罪成立

新竹峨眉鄉代主席「涉詐議事運作費」聲押！　檢查扣大量不法收據

高鐵桃園站送愛！助智能發展中心49師生家長開心遊港都

竹子湖繡球花季開跑　端午節前最美、7大造景同步亮相

蔡徐坤被狂粉衝上台擁抱　保鑣強行拉走她還偷笑...

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

面試官「茶水下藥」　求職女當街尿失禁崩潰

韓媒：三星工會「拿台積電」逼宮！

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

伊朗高層稱接近共識起草停戰協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

上海2日人遭刺傷　摀肚「鮮血直流」

18歲少年身首分離　車禍遭燈柱擊中斷頭亡

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

三星罷工危機暫消　股東抗議：獎金協議違法

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

更多熱門

相關新聞

特斯拉在陸招聘「智駕測試老司機」月薪13.8萬

特斯拉在陸招聘「智駕測試老司機」月薪13.8萬

全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）正式對外確認，旗下「監督版」FSD（完全自動駕駛）已獲准在大陸市場使用。近期招聘智駕測試技師，面試成功的「老司機」月薪最高開到3萬（換算約13.8萬台幣）。

馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

馬斯克SpaceX遞交IPO申請　最快6月上市

Cybertruck衝進湖秒進水　車主還被逮捕

Cybertruck衝進湖秒進水　車主還被逮捕

馬斯克告OpenAI案敗訴！　陪審團認定提告「太晚了」

馬斯克告OpenAI案敗訴！　陪審團認定提告「太晚了」

聯電土洋對作！外資狠砍4.5萬張　投信列為買超榜首

聯電土洋對作！外資狠砍4.5萬張　投信列為買超榜首

關鍵字：

馬斯克SpaceXIPO兆萬富翁特斯拉

讀者迴響

熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

獨／清秀短髮女伸手亂摸司機挨告　長相曝

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

LINE「13款免費貼圖」快下載！赤柴島由、皮皮鴨

台中3連霸里長驟逝！女兒淚發訃告

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

「眼光高」星座Top 3！

周杰倫太狠了！天價購名畫「可在北市買豪宅」

工程師練拳上擂台被打到送醫身亡　

人妻北上賺錢...國小閨蜜偷吃二寶爸：我要搖大力一點！她崩潰

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面