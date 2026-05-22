三星工會傳用「台積電」逼宮！　內幕曝光

▲2026年4月，三星電子工會成員於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

三星電子（Samsung）勞資雙方在罷工前夕驚險達成初步績效獎金協議。而《韓國經濟日報》報導，三星工會在談判過程中，刻意搬出台積電（TSMC）的高薪模式施壓。

拿台積電施壓 三星工會要求曝光

根據最新協議內容，三星電子將為負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門首度增設「特別經營績效獎金」。業界推估，在半導體景氣大好、達到業績標準的情況下，部分員工最高可領取高達6億韓元（約新台幣1258萬元）的績效獎金。

而在協商過程中，三星工會多次以競爭對手「台積電（TSMC）」的高額薪酬施壓。根據南韓業界21日透露消息，台積電董事會今年2月批准了新台幣2061億4592萬的員工績效獎金及利潤分配。若以台灣約7.8萬名員工粗略換算，每人平均可得新台幣264萬左右。

三星工會據此主張，「台積電這類全球頂尖競爭對手，都拿出了營業利益的10%以上來犒賞員工」，要求資方跟進。

忽略關鍵差異 南韓業界緊張



不過專家指出，工會選擇性忽視了台積電與三星在體制上的根本差異，即台積電的獎金總額，是每年由董事會綜合考量營收、現金流、投資計畫及股東回饋後彈性決定，並非依固定比例制度化發放。加上台積電1987年創立以來幾乎維持無工會經營模式，這才是獎金制度靈活運作的根本原因。

三星電子一向是南韓企業薪資福利的重要指標，因此這次讓步也讓南韓企業界亮起紅燈。業界人士擔心，一旦三星確立「利潤按比例分紅」的模式，汽車、電池、造船、石化等產業的強勢工會，可能也將跟上爭取腳步。

