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路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日主持白宮記者會。替正在休育嬰假的白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）代班。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）近期發出關鍵信函，向國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出嚴正警告，直指中國惡意影響力正悄悄介入阿根廷一項金額高達100億美元的重大水道疏浚與營運合約競標。

防中企規避招標限制
這封曝光的信件引發國際政壇高度關注，爭議核心在於負責阿根廷巴拉那河長達25年期的經營標案。這條關鍵水道承擔了該國多數農產品的出口命脈，目前招標已經進入最後階段，官方預計將在數日內做出最終決定。

由於該標案的初始條件中，就已經明確禁止所有國有企業參與投標，目的就是為了防止中國官方色彩的企業涉入。不過美方民代在信中直言，中方正試圖透過民間代理人的管道，大肆規避這項嚴格的招標限制。

▲▼ 美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

不實指控遭業者駁斥
馬斯特在信中主張，目前爭取合約的比利時「楊德諾」疏浚公司，透過所屬聯盟內部的阿根廷夥伴，與中國國有實體維持深厚且持續的關係，這項結盟令人嚴重關切，將會損害阿根廷與美國的國家安全。

雖然「楊德諾」在競標評分制度中暫時領先對手「德美集團」，但其與阿根廷合作夥伴隨後發表聲明反擊，怒轟與中資有關聯的說法完全不實且懷有惡意，強調絕對沒有任何中國公司以合作夥伴或供應商身分參與。

拉美地緣政治角力升溫
目前中國外交部尚未對此置評，而美國總統政府向來是阿根廷總統米雷伊的緊密盟友，美方過去就曾多次對中國在拉丁美洲日益擴張的影響力表達強烈憂心，不希望戰略要道遭敵對勢力掌控。

根據今年3月的官方數據顯示，中國目前依然是阿根廷的第2大貿易夥伴。這場百億美金的招標大戲不僅牽動著龐大的商業利益，更演變成美中兩大強權在拉美地區地緣政治角力的最新戰場。

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