　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統今天公開表示，他已經全面延後簽署一項與人工智慧技術相關的全新行政命令。他直言自己對部分合約條款內容不甚滿意，且現階段不希望採取任何可能削弱美國在尖端科技競爭中領先中國優勢的實質監管措施。

這道命令原本計劃在多家科技巨頭執行長見證下於白宮完成簽署，美國總統在椭圓形辦公室受訪時指出，他認為過度管制會阻礙國家發展。由於美國目前在該領域領先全球，他絕對不想做出任何會損害這種領先地位的事情。

框架要求自願審查
根據知情人士向媒體透露的訊息指出，這道被暫緩的命令核心是想建立一套自願性框架，要求民間業者在公開發布最先進的運算模型前，必須先提供給華府官方進行安全審查，這項要求隨即引發了產業內部的激烈辯論。

雖然美國總統並未具體說明他反對的細節，但科技業支持者早已高度擔心，新規範如果拖慢了新模型的推出速度，或迫使企業為了迎合國家安全疑慮而被迫閹割模型表現，未來將可能大幅損害相關科技公司的獲利。

強化資安兼顧防護
不過行政命令也並非全無好處，另一名消息人士點出，美國總統原本亦計劃指示聯邦政府各部門，應該積極利用這些先進模型來強化政府系統的資安防護，並將防線延伸至對國家經濟有至關重要影響的銀行與醫療機構。

由於華府與民間部門對新型強大系統所帶來的資訊安全風險日益關注，包括 Anthropic 公司所開發的 Mythos 模型就曾示警，該技術可能強化複雜的網路攻擊能力，不過也有多位專家認為外界對駭客風險的擔憂可能被過度誇大。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 2 2650 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今鋒面還在飆破36度　午後降雨區域一次看
鄧愷威周日先發戰小熊！挑戰本季第3勝
一度失守5萬點！美股反彈收紅　台積電ADR漲1.38％
李灝宇2支0遭ABS「翻盤」吞K　守護者4連戰全勝橫掃老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

一度失守5萬點！美股反彈收紅　台積電ADR漲1.38％

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

上海日料店「2日本人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流

面試當街尿失禁！法變態公務員「茶水下藥」　180求職女受害崩潰

砸660萬結婚！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

翁曉玲問大法官提名進度　潘孟安：已14位法學菁英被凌遲還要送？

高雄街頭玩命迴轉！2車撞爛狂竄火煙　阿伯驚逃急喊起火了

午後變天！今「雨最大」周末大台北高溫飆36度

0-18歲月領5千強制存一半？行政院：下周提完整方案

高雄警下班騎車未禮讓行人被攔　「催油門壓同僚腳」遭送辦

路透：中資介入阿根廷合約標案　威脅國安

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

一度失守5萬點！美股反彈收紅　台積電ADR漲1.38％

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

上海日料店「2日本人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流

面試當街尿失禁！法變態公務員「茶水下藥」　180求職女受害崩潰

砸660萬結婚！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

天使迎好消息！菊池雄星傷勢無大礙　目標7月底回歸

林志玲不當文策院董事　「明智選擇VS.不適任」兩派吵翻

北市永春高中學生「蛋洗學務處」　抗議學校消極怠惰

新竹回收場凌晨大火爆炸！　43消防員灌救到天亮

日職FA制度大變革！「人的補償」擬退場　改採選秀特別指名權

鄧愷威周日先發戰小熊！挑戰本季第3勝

諧音騙局！　翁拒買「天價鹿茸」被踹

梅雨鋒面下不來　專家示警連3天「炙熱無極限」飆破36度

林佳龍：台灣有能力嚇阻中國武攻　有信心與美國維護安全

賴瑞隆喊成長津貼高雄加碼　「0到6歲每月多1000元」

【校方啟動調查】北科大研究生招魂「4次才聖筊」！　父痛哭：別再有下個傻子

國際熱門新聞

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

一度跌破5萬點　美股翻紅漲276點

法航客機「誤載1剛果乘客」　美國不給降落

上海2日人遭刺傷　摀肚「鮮血直流」

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

18歲少年身首分離　車禍遭燈柱擊中斷頭亡

川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

伊朗高層稱接近共識起草停戰協議　沙國媒體否認

三星罷工危機暫消　股東抗議：獎金協議違法

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

美情報：伊朗迅速重建　速度超乎預期

川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

聯合國示警！6至12個月內恐爆全球糧價危機

台灣首富換人當　陳泰銘身價4936億

更多熱門

相關新聞

5與9　解讀川習會的數字密碼

5與9　解讀川習會的數字密碼

中國政治文化向來喜用數字說話。從「一國兩制」、「三個代表」、「四個全面」到各種政策口號，因為數字方便記憶，能讓複雜的政治訊息變得容易理解與傳播。

回應川普將通話賴清德 陸外交部：敦促美方落實中美元首會晤重要共識

回應川普將通話賴清德 陸外交部：敦促美方落實中美元首會晤重要共識

民進黨：一貫主張就是維持現狀　只有中國想改變台海和平現狀

民進黨：一貫主張就是維持現狀　只有中國想改變台海和平現狀

川普再轟台灣偷晶片　行政院：持續對外溝通

川普再轟台灣偷晶片　行政院：持續對外溝通

支持率99％　川普：我要去競選以色列總理

支持率99％　川普：我要去競選以色列總理

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

周美青、馬以南發布聲明：盼馬英九退休

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

即／馬家發聲　基金會回應：遵照馬董事長意見

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

22元外送費發票中千萬頭獎！苦主一毛都領不到

嫌婚紗被三上悠亞穿過！人妻遭爆疑拍無碼片

《英雄》女星爆「遭誘騙陪睡」

LINE「13款免費貼圖」快下載！赤柴島由、皮皮鴨

「眼光高」星座Top 3！

工程師練拳上擂台被打到送醫身亡　

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

台中3連霸里長驟逝！女兒淚發訃告

清白經得起考驗！蕭旭岑：快公布調查報告

他自曝買下33億頭城「阿拉伯宮」　業者笑回交易現況

2027年行事曆出爐！　春節休7天、3天以上連假有9個

更多

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面