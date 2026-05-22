川普延後簽署AI行政命令　不願消弱領先中國優勢

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統今天公開表示，他已經全面延後簽署一項與人工智慧技術相關的全新行政命令。他直言自己對部分合約條款內容不甚滿意，且現階段不希望採取任何可能削弱美國在尖端科技競爭中領先中國優勢的實質監管措施。

這道命令原本計劃在多家科技巨頭執行長見證下於白宮完成簽署，美國總統在椭圓形辦公室受訪時指出，他認為過度管制會阻礙國家發展。由於美國目前在該領域領先全球，他絕對不想做出任何會損害這種領先地位的事情。

框架要求自願審查

根據知情人士向媒體透露的訊息指出，這道被暫緩的命令核心是想建立一套自願性框架，要求民間業者在公開發布最先進的運算模型前，必須先提供給華府官方進行安全審查，這項要求隨即引發了產業內部的激烈辯論。

雖然美國總統並未具體說明他反對的細節，但科技業支持者早已高度擔心，新規範如果拖慢了新模型的推出速度，或迫使企業為了迎合國家安全疑慮而被迫閹割模型表現，未來將可能大幅損害相關科技公司的獲利。

強化資安兼顧防護

不過行政命令也並非全無好處，另一名消息人士點出，美國總統原本亦計劃指示聯邦政府各部門，應該積極利用這些先進模型來強化政府系統的資安防護，並將防線延伸至對國家經濟有至關重要影響的銀行與醫療機構。

由於華府與民間部門對新型強大系統所帶來的資訊安全風險日益關注，包括 Anthropic 公司所開發的 Mythos 模型就曾示警，該技術可能強化複雜的網路攻擊能力，不過也有多位專家認為外界對駭客風險的擔憂可能被過度誇大。