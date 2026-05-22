美伊停戰羅生門！伊朗高層稱接近共識起草協議　沙國媒體否認

▲伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

巴基斯坦高級官員近日展開密集的外交斡旋，伊朗高層消息人士透露，雙方談判人員目前非常接近達成共識，甚至已經著手進行文件文本的起草工作，不過現階段要斷定是否能順利簽署最終協議仍為時過早。對此消息沙特阿拉伯衛星電視台駁斥說是假消息。

根據半島電視台（Al Jazeera）報導指出，目前穿梭在兩國之間的巴基斯坦外交團隊正在進行最高規格的溝通。雖然整體局勢看起來正朝向和平停火的方向邁進，但有另一名知情人士抱持謹慎態度，坦言目前雙方還在拉鋸，要論定這是一場嚴肅的最終談判還太早。

▲美軍對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊。（圖／翻攝真相社群）

國際調解起草文本

這場攸關國際能源安全與區域和平的外交大戲，在起草文件的消息曝光後，立刻引發全球金融與政治圈高度關注。伊朗內部高層認為雙方的立場已經逐漸靠攏，目前正透過字句的推敲來凝聚共識。

不過在好消息頻傳的同時，國際媒體之間也爆發了激烈的輿論戰。沙特阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）隨後發表公開聲明，駁斥先前由伊朗媒體所發布的相關消息，怒轟對方的報導內容根本就是捏造的。

沙國媒體怒斥造假

沙國媒體在聲明中措辭嚴厲地指出，伊朗媒體在沒有經過任何查證的情況下，就將兩國已經正式達成停火協議的消息，惡意歸咎於是沙特阿拉伯衛星電視台的報導來源。這種行為在國際新聞界屬於嚴重的新聞失實。