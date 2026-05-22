川普逼伊朗交出濃縮鈾　反對荷莫茲海峽收通行費

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

兩國針對濃縮鈾庫存與國際水道通行權的立場依然對立，讓巴基斯坦主導的和平談判前景渺茫，美國總統川普（Donald Trump）更直言美方終將取得對方的鈾庫存並將其銷毀。

美國總統在白宮面對大批媒體時強硬表示，美方不需要也不想要這些資源，但拿到之後可能會直接進行銷毀，強調華府絕對不會允許對方擁有這些高濃縮鈾。

領袖下令拒運海外

美方情報單位認為，這些高度敏感的化學資源未來將會被用來製造大規模核武，不過德黑蘭官方對此則堅稱，該國所有的相關研究與用途純粹都屬於和平目的。

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽扣押「埃帕米農達斯」號貨輪。（圖／路透）

在美國總統發表評論前，兩名該國高層消息人士透露，其最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已下令，軍隊與研究單位不得將任何濃縮鈾運往國外，雙方毫無共識。

爭奪水道談判停滯

除了核武威脅外，美國總統也公開抨擊對方意圖就使用荷莫茲海峽收取通行費的行為。這條國際要道在戰爭爆發前，承載了全球五分之一的石油與天然氣運送。

美國總統強調，美方希望這條國際水道保持全面開放且免費通行，不容許被當成收費站。如今脆弱的停火協議已屆滿 6週，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將赴德黑蘭展開新一輪斡旋。