　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

▲▼ 法國航空（Air France）。（圖／CFP）

▲ 法航因違反美方防疫規定被要求轉降加拿大。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國航空（Air France）一架班機因搭載一名剛果籍旅客，疑似違反美國伊波拉病毒相關入境管制規定，被美方強制禁止降落，緊急轉降加拿大蒙特婁。

《紐約郵報》報導，法航AF378號班機原訂20日下午抵達美國密西根州底特律都會韋恩縣機場，卻在飛行途中接獲指示轉降蒙特婁杜魯道國際機場。

美擴大航班管制　法航作業疏失被拒絕入境

美國海關及邊境保衛局（CBP）向CBS證實，機上一名來自剛果民主共和國的乘客「因作業疏失」被允許登機，由於此人違反現行伊波拉疫情入境限制，CBP決定拒絕該航班降落底特律，並協調轉降加拿大。

法航發言人也證實，該航班依美方要求改降蒙特婁，強調全程並無醫療緊急狀況發生，而各航空公司均有義務遵守目的地國家入境規定。

這起事件發生於美國疾管署（CDC）與國土安全部（DHS）18日宣布加強管制後的第3天，兩機構已針對曾前往疫區的旅客實施強化檢疫、限制入境等防堵措施。DHS預計21日起進一步要求來自剛果、烏干達及南蘇丹的航班，必須統一降落維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場。

剛果逾600起疑似病例　WHO警告疫情低估

剛果民主共和國境內至今已累計逾600起疑似病例，139人死亡，其中51例確診；鄰國烏干達也出現至少2例確診。世界衛生組織秘書長譚德塞坦言，「疫情規模遠較已知數字大得多」，預計確診及疑似案例將持續攀升，但也強調這波疫情蔓延全球的風險仍偏低。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 2 2650 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5.6億威力彩獎號出爐
7-11咖啡買2送2　超商優惠一次看
「跆拳道甜心」王婕菱奪台灣睽違10年首金
快訊／影帝李康生入院「急動心臟手術」
快訊／失蹤10天老翁找到了！「跑山獸」尋獲遺體
汞含量和鮪魚差50倍！醫最推「吃2種魚」：還自帶解藥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

上海日料店「2日本人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流

面試當街尿失禁！法變態公務員「茶水下藥」　180求職女受害崩潰

砸660萬結婚！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

泰國長公主住院3年　王室：腹腔感染病情惡化

頭掉在腳下！馬國18歲少年遇車禍　遭燈柱擊中「身首分離」亡

聯合國示警！荷莫茲封鎖衝擊糧價　6至12個月內恐爆全球危機

美情報：伊朗重建速度超乎預期　最快6個月恢復無人機攻擊能力

吸毒縱火燒死人！美死囚注射伏法　臨終微笑：我要回家了

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

普丁深夜抵達中國！　外長王毅親自到場接機

阿部雄大僅投85球就換！後藤笑言有反省　解釋第9局大比分換投

賴清德520談話全文！　承諾會更謙卑傾聽人民

Threads玩笑成真！明洞龍鬚糖小哥登桃猿開球　穿99致敬柳賢振

川普想跟治理台灣者對話！　賴清德4點喊話：希望軍購繼續進行

法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

上海日料店「2日本人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流

面試當街尿失禁！法變態公務員「茶水下藥」　180求職女受害崩潰

砸660萬結婚！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

泰國長公主住院3年　王室：腹腔感染病情惡化

頭掉在腳下！馬國18歲少年遇車禍　遭燈柱擊中「身首分離」亡

聯合國示警！荷莫茲封鎖衝擊糧價　6至12個月內恐爆全球危機

美情報：伊朗重建速度超乎預期　最快6個月恢復無人機攻擊能力

吸毒縱火燒死人！美死囚注射伏法　臨終微笑：我要回家了

快訊／22連槓「5.6億威力彩」獎號出爐　財富自由看這張

泰勒絲爆今夏完婚！身家差22倍「防產權外洩」必簽婚前協議　最雷地點曝光

蔡徐坤台上遭怪女子突襲！　被強抱喊「好想你」他高EQ救場獲讚

乳癌四期肺轉移！她做5件事　醫驚：腫瘤已清除乾淨

CP感太強！Pond爆第一次讀本就認命　攜手Phuwin暑假首辦雙人台北Fancon

男生越老越短！　醫揭「3大殘酷原因」：GG陷在脂肪中

不用挨餓還能吃鬆餅！日媒推爆「心臟科名醫減重法」戒吃這2樣瘦得超有感

台灣民主實驗室前理事長涉性騷！「這樣看我會有感覺」被判刑定讞

全聯接手宜蘭傳藝10年吸900萬人次　林敏雄笑談：罵的人後來都誇

一到夏天就淺眠？先檢查你是不是常做這幾件事？

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

國際熱門新聞

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

日「強盜殺人女嫌」性感熱舞片超正　被逮素顏驚呆網友

快訊／輝達財測未達頂級　盤後一度走跌3％

快訊／輝達宣布800億股票回購　股息調高至0.25美元

台灣首富換人當　陳泰銘身價4936億

川普又點名台灣　狂轟「偷走晶片與半導體」

三星罷工喊卡！獎金無上限　員工最高領千萬

三星總罷工「最後一刻」戲劇逆轉延後

台灣出生率「全球倒數第5」　世銀最新數據曝

三星罷工危機暫消　股東抗議：獎金協議違法

宅男圍著搶拍「正妹coser」裙底　痴漢現場曝光

快訊／彭博：川普親曝將和賴清德談話

美股寄望「輝達救全村」反彈收紅　台積電ADR漲2.30％

更多熱門

相關新聞

行李條遭調包　17旅客淪「運毒工具」險判死

行李條遭調包　17旅客淪「運毒工具」險判死

加拿大媒體調查指出，過去一年內，至少有17名搭乘從加拿大出發航班的乘客，在完全不知情的情況下，託運的「行李條被調包」到裝滿毒品的行李箱上，導致他們一抵達目的地，就因涉嫌走私毒品遭到扣留。雖然這17人最終皆獲釋，但在此之前，已有部分受害者在海外被逮捕、關進大牢，甚至在部分國家可能會面臨死刑。

警追查竊盜案凶嫌　小狐狸「滿嘴熱狗」被捕

警追查竊盜案凶嫌　小狐狸「滿嘴熱狗」被捕

漢他病毒郵輪　加國1乘客初步檢測陽性

漢他病毒郵輪　加國1乘客初步檢測陽性

民主剛果爆「伊波拉65死」！恐怖變異株無疫苗可打

民主剛果爆「伊波拉65死」！恐怖變異株無疫苗可打

29歲灰熊悍將克拉克驟逝　NBA惡棍哀悼

29歲灰熊悍將克拉克驟逝　NBA惡棍哀悼

關鍵字：

法航伊波拉疫情入境管制防疫政策加拿大

讀者迴響

熱門新聞

擎天崗野戰男女神隱終現身　士檢婦幼接手

警方：金秀賢在接受精神科治療　抓包金世義7處造假

快訊／知名網紅結束10年婚姻！　「把彼此還給對方」

北科大學生墜樓「錄音檔」　掀煤氣燈心理操縱說

25歲男「射後全身劇痛」 醫揭病因：一堆人不敢說

「眼光高」星座Top 3！

雙肺堵死！1歲嬰「吸入塑膠套」變植物人　哈姆立克也難救

2027年行事曆出爐！　春節休7天、3天以上連假有9個

Albee「被拍邪惡視角」520福利太香

跟團出國沒登機「行李被拉掉」 雷包竟在吃麥當勞

正妹議員爆拍「素人AV」3特徵一致　本人否認但不提告

北科大生墜樓亡　父哭：別再有下個傻子

午後變天！　今「雨最大」

川普再轟台灣偷晶片！曹興誠還原半導體發展史

0至18歲每月補助5千元　衛福部：可同時領育兒津貼、不排富

更多

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面