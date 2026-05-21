法航客機「誤載1剛果乘客」美國不給降落！　急轉降加拿大

▲ 法航因違反美方防疫規定被要求轉降加拿大。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國航空（Air France）一架班機因搭載一名剛果籍旅客，疑似違反美國伊波拉病毒相關入境管制規定，被美方強制禁止降落，緊急轉降加拿大蒙特婁。

《紐約郵報》報導，法航AF378號班機原訂20日下午抵達美國密西根州底特律都會韋恩縣機場，卻在飛行途中接獲指示轉降蒙特婁杜魯道國際機場。

美擴大航班管制 法航作業疏失被拒絕入境

美國海關及邊境保衛局（CBP）向CBS證實，機上一名來自剛果民主共和國的乘客「因作業疏失」被允許登機，由於此人違反現行伊波拉疫情入境限制，CBP決定拒絕該航班降落底特律，並協調轉降加拿大。

法航發言人也證實，該航班依美方要求改降蒙特婁，強調全程並無醫療緊急狀況發生，而各航空公司均有義務遵守目的地國家入境規定。

這起事件發生於美國疾管署（CDC）與國土安全部（DHS）18日宣布加強管制後的第3天，兩機構已針對曾前往疫區的旅客實施強化檢疫、限制入境等防堵措施。DHS預計21日起進一步要求來自剛果、烏干達及南蘇丹的航班，必須統一降落維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場。

剛果逾600起疑似病例 WHO警告疫情低估

剛果民主共和國境內至今已累計逾600起疑似病例，139人死亡，其中51例確診；鄰國烏干達也出現至少2例確診。世界衛生組織秘書長譚德塞坦言，「疫情規模遠較已知數字大得多」，預計確診及疑似案例將持續攀升，但也強調這波疫情蔓延全球的風險仍偏低。