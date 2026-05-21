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砸660萬結婚！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

豪砸660萬結婚釀悲劇！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

▲印度前「浦那小姐」特維莎夏爾馬婚後僅5個月離奇身亡，丈夫目前失聯遭警方通緝，案件持續延燒。（圖／翻攝自X，@ndtv）

圖文／CTWANT

印度前「浦那小姐（Miss Pune）」特維莎夏爾馬（Twisha Sharma）離奇身亡案持續震撼全印度。這名33歲選美皇后、演員兼企業主管，結婚僅5個月便陳屍於中央邦博帕爾（Bhopal）婆家，警方原先認定為上吊輕生，但隨著她生前留下「我被困住了（I’m trapped, bro）」等求救訊息曝光，加上遺體被發現有多處鈍器傷、疑似遭長期嫁妝壓迫，案件如今已朝「嫁妝死亡案」與他殺方向偵辦。更令人關注的是，她的丈夫、律師薩馬斯辛格（Samarth Singh）在案發後一度失聯，目前遭警方通緝，法院也駁回其預先保釋申請，讓整起事件疑點越滾越大。

根據《NDTV》、《Firstpost》與《印度快報》（The Indian Express）等外媒報導，特維莎來自印度北方邦諾伊達（Noida），2009年至2012年間活躍於選美與模特兒圈，最終奪下「浦那小姐」頭銜。她之後陸續參演廣告、短片與地方電影，曾出演泰盧固語（Telugu）電影《三個硬漢》（Mugguru Monagallu）及短片《小心一點》（Zara Sambhal Ke），也經營社群內容創作。朋友形容她個性外向、有想法，總是充滿活力。

除了演藝工作外，特維莎後來也重新投入學業，完成企業管理學士（BBA）與MBA學位，並進入企業界擔任行銷與品牌主管。她同時還是認證瑜珈教練，長期接觸內觀禪修（Vipassana meditation），在外界眼中，是典型獨立、自律又成功的新世代女性。

直到2024年，她透過交友軟體認識博帕爾律師薩馬斯辛格，雙方迅速交往並於2025年12月結婚。丈夫出身法律世家，母親吉里巴拉辛格（Giribala Singh）更是退休法官。據悉，女方家庭為婚禮豪砸超過2000萬盧比（約新台幣660萬元），包括現金、黃金珠寶與婚宴支出，原本以為女兒嫁進的是體面家庭，沒想到婚後卻逐漸陷入惡夢。

家屬指控，特維莎婚後被夫家視為「搖錢樹」，婆家不僅持續索討更多財物，甚至逼迫她交出約200萬盧比（約新台幣66萬元）的個人投資資產。她婚後停止工作、專心當家庭主婦，卻反遭譏諷「沒有收入」、「無法養家」，長期承受精神羞辱與壓力。

她生前傳給友人的訊息，更讓外界看得心碎。她寫下：「我被困住了」、「拜託妳不要結婚」、「我快窒息了」、「為什麼把我送來這裡」、「帶我回家」。她甚至曾透露，丈夫從機場接她返家途中，全程一句話都沒說，讓她感覺自己像被困在陌生牢籠。

5月12日晚間，特維莎被發現陳屍於婆家，警方初步認定為上吊輕生，但案件很快出現大量疑點。根據屍檢結果，她身上除了頸部勒痕外，還有多處鈍器傷與瘀青，部分傷勢甚至與一般上吊特徵不符。家屬懷疑，她根本不是單純自殺，而可能曾遭暴力毆打甚至被殺害。

更令人震驚的是，警方調查過程也被質疑漏洞百出。疑似用來上吊的腰帶未在第一時間送驗，法醫無法確認勒痕是否吻合；部分驗屍紀錄、警方文件與監視器時間軸也前後矛盾。甚至在警方尚未抵達前，特維莎遺體就已被送往醫院，讓外界懷疑現場是否遭人動手腳。

此外，娘家還指控，特維莎生前曾被強迫墮胎，而丈夫則懷疑孩子並非自己親生，夫妻關係因此急速惡化。家屬認為，長期嫁妝壓力、精神虐待與婚姻控制，最終一步步把她逼入絕境。警方目前已依「嫁妝騷擾」、「精神虐待」與「教唆自殺」方向立案，並成立特別調查小組（SIT）追查真相。

目前薩馬斯辛格已遭警方列為重點對象，法院不僅駁回其預先保釋申請，警方還發布通緝令，甚至懸賞1萬盧比（約新台幣3800元）徵求線索，希望盡快將人帶回調查。不過，夫家則全面否認指控。退休法官婆婆吉里巴拉辛格接受《NDTV》專訪時反擊，稱特維莎有精神疾病與「雙重人格」，甚至指控她曾吸食大麻、情緒極端不穩，需要24小時被照顧與監控。她還公開多筆轉帳紀錄，強調家中從未要求嫁妝，反而長期提供金援。

然而這番說法不但沒有止血，反而引爆更大怒火。大量印度網友怒批夫家是在「羞辱死者」，質疑利用家族法律背景與社會地位試圖操控輿論與調查方向。

隨著案件持續延燒，這起事件也再次揭開印度長年存在的嫁妝問題。根據印度官方統計，全國每年因嫁妝糾紛死亡的女性超過8000人，平均幾乎每小時就有1名女性因此喪命，而實際數字可能更高。雖然印度早在1961年便通過《反嫁妝法》，但多年來執法與調查成效始終備受質疑，不少案件甚至被當成普通家庭糾紛草草結案。

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豪砸660萬結婚釀悲劇！選美皇后嫁豪門5個月陳屍家中　律師尪失聯

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