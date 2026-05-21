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面試當街尿失禁！法變態公務員「茶水下藥」　180求職女受害崩潰

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲ 內格爾已承認對至少10名女性下藥。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國一名前高階文化部官員內格爾（Christian Nègre）被控長達近十年間，趁求職者前來面試時在茶水中摻入利尿劑，接著要求對方到戶外談話，導致逾百名女性當街失禁。儘管他已承認部分指控，此案事隔多年遲遲未開庭審判，近期再度引發關注。

「實驗P」名單揭露　確認248名潛在受害者

《紐約時報》報導，據檢方指控，內格爾曾任文化部人力資源處長，於2009年至2018年間，以面試為由接觸求職女性，事先在飲料中加入利尿劑後，引導對方走向遠離廁所的河畔或街道，讓她們在毫無準備的情況下尿失禁。

警方在他的電子設備中發現一份標題為「實驗P」的表單，詳細記載181名女性的姓名與遭遇。截至目前，調查人員已確認248名潛在受害者，其中180人已正式列為案件當事人。

受害者親歷噩夢　身心受創難復原

受害者之一布里斯（Marie-Hélène Brice）回憶，她面試時內格爾建議到戶外談話，沿著河邊散步時她突然感受到一股強烈的尿意，灼痛感就像分娩時的陣痛一般，完全無法克制，最終在街頭失禁。

另一名受害者德佛絲（Anaïs de Vos）則是在2011年應徵秘書工作時遭內格爾下藥，雖然她一路拚命忍耐，終於找到一間咖啡廳廁所時褲子已經濕透。

多名女性在事發後身心俱創，有人長期出現排尿障礙，有人從此放棄夢想中的文化部職涯，更有人因受創而長期無法重返職場。

承認下藥卻逍遙法外　新身分任職大學

內格爾於2018年被解僱，隨後被依施予有害物質、公務員施暴、侵害隱私及性侵等罪名起訴，但刑事案件至今尚未進入審判程序。他曾於2019年向法媒坦承對「10至20名」女性下藥，並稱「希望當初有人更早阻止我」，去年還被爆出他一直以另一身分在外地大學擔任講師及顧問。

婦女基金會（Fondation des Femmes）去年7月批評司法處理進度「慢得令人難以忍受」；國會議員喬索（Sandrine Josso）也指出，此案各個環節都存在問題，直言法國「仍深陷強暴文化」。

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