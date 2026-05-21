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上海日料店「2日本人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流

▲▼上海日料店「2日人遭刺傷」　目擊者悚憶：傷患摀肚、鮮血直流。（圖／翻攝X）

▲上海浦東一家日本料理店發生持刀傷人事件，傷患癱坐在地，用手摀著肚子。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

中國上海浦東一家日本料理店19日發生持刀傷人案，造成包括2名日本人在內共3人受傷。一名日籍目擊者回憶，他看到其中一名傷患竟是自己的熟識友人，對方摀住肚子，卻仍滲出鮮血，畫面非常衝擊。

持刀闖日料店行凶　2日本人送醫

《朝日電視台》等日媒報導，事發當時正值午餐尖峰時刻，59歲楊姓男嫌持刀闖入這間位於熱鬧辦公商圈、深受日本人喜愛的餐廳，陸續刺傷3人，最終由大樓保全持防暴叉，協助警方制伏並逮捕。

上海日本總領事館確認，3名傷者之中有2名日本人，均已送醫治療，暫無生命危險。

凶嫌焦慮抖腳　傷者摀肚仍湧血

這名今年4月才剛派駐上海的日籍男性目擊者向《日本電視台》透露，當時店內幾乎坐滿，日籍與中國籍顧客大約各占一半。他與同事被安排入座包廂，未料用餐到一半，就聽見非常悽慘的尖叫聲，以及物品被推倒的巨大聲響。

目擊者透過包廂拉門下方玻璃往外看，赫見嫌犯持刀站在門口，他與同事嚇得死命壓住門，「當時心想，萬一凶手真的破門闖入，我們只能把桌子掀倒去擋他。」雖然看不到凶嫌的臉，但可清楚看見對方的雙腳，「他顯得非常焦躁不安，一直在抖腳。」

嫌犯被制伏後，目擊者走出餐廳，恰好看見被裝在袋子裡的凶器，「那把刀比一般的水果刀還要大，看起來介於日本生魚片刀與普通菜刀之間。」

他也看見其中一名傷患「癱坐在地上，雙手死死摀住腹部，鮮血不斷流出來」，定睛一看才驚覺對方竟是自己熟識的日籍友人，「他當時靠在後方牆壁上，看到我還微微點頭示意」，顯然意識清醒，「他的腹部有一處很深的傷口，不像是長條劃傷，更像是被直接捅了一刀。」

目擊者苦笑表示，這絕對是自己這輩子體驗過最強烈的恐懼，他差一點也會被刺，「平常在這裡生活，真的完全感覺不到任何危險，跟在日本沒什麼兩樣。雖然目前還不知道凶手是否針對日本人，但這起事件點醒了我，基本的安全防範絕對不能馬虎。」

嫌有精神就醫紀錄　日方要求嚴懲

中國警方表示，凶嫌被捕時並未激烈反抗，但言行舉止相當詭異，過去也有明確的精神疾病就醫治療紀錄，全案仍在調查中。

正在北京訪問的日本外務副大臣堀井巌21日表示，日本外務省已向中方強烈「要求嚴懲嫌犯、全力防止類似事件再次發生」，日方未來將採取適當措施應對。

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