聯合國示警！荷莫茲封鎖衝擊糧價　6至12個月內恐爆全球危機

▲ 荷莫茲海峽航運中斷恐怕引發全球糧價危機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國糧農組織（FAO）20日警告，荷莫茲海峽封鎖不僅是一場暫時性航運危機，更是系統性農業食品衝擊的開端，若各國未能及時採取行動，全球糧食價格危機最快可能在6至12個月內全面爆發。

美伊衝突爆發後伊朗實際上封閉荷莫茲海峽，禁止油輪與貨輪通行。戰前這條航道承載全球20%石油運輸量，同時也是全球1/3化肥供應的必經之路，封鎖效應正沿著供應鏈逐步蔓延。

糧食指數連3月上漲 供應鏈衝擊分階段擴散

糧農組織全球食品價格指數至今年4月已連續3個月上漲，主因為高能源成本與中東衝突相關供應中斷，這場衝擊正分階段展開，從能源到化肥、種子、產量下降、大宗商品價格上漲，最終將引發食品通膨。

該組織強調，國際社會應對窗口正快速收窄，農民與各國政府針對化肥使用、進口、融資與作物選擇的決策將決定未來6至12個月內是否會爆發嚴重的全球糧價危機。

短期開闢替代路線 中長期建議強化儲備與技術

糧農組織呼籲各國立即採取多項措施因應，短期內應積極開闢替代陸海運路線，包括橫越阿拉伯半島、途經沙烏地阿拉伯西部前往紅海的通道；同時各國須克制對能源與化肥的出口限制，並將人道主義糧食援助排除在貿易管制之外。此外，推廣間作農法可有效減少氮肥使用，帶來營養、環境、經濟與農業效益。

中長期方面，該組織建議擴大農業信貸、建立區域糧食儲備、加速推廣太陽能灌溉與精準農業技術，並強化早期預警機制。農業食品經濟部主任拉博德（David Laborde）示警，若聖嬰現象如預期到來，帶來更廣泛乾旱與異常降雨，危機恐怕進一步惡化。