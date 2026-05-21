美情報：伊朗重建速度超乎預期　最快6個月恢復無人機攻擊能力

▲伊朗軍事能力的重建，包括在衝突中遭摧毀的飛彈陣地、發射器、關鍵武器系統的生產能力。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN報導，伊朗自4月初停火協議生效以來，已重啟部分無人機生產，這顯示伊朗正在快速恢復被美以聯合空襲削弱的軍事能力。4名熟悉美國情報評估的消息人士透露，伊朗軍方重建速度遠比最初估計的快得多。

最快6個月恢復無人機攻擊能力

伊朗軍事能力的重建，包括在衝突中遭摧毀的飛彈陣地、發射器、關鍵武器系統的生產能力。這意味著若美國總統川普重啟轟炸行動，伊朗仍對區域盟友構成重大威脅。這也讓外界開始質疑，美以空襲究竟在多大程度上長期削弱了伊朗軍力。

消息人士稱，雖然各類武器零組件恢復生產所需的時間不盡相同，但部分美國情報估計，伊朗最快6個月內就能重建其無人機攻擊能力。

分析指，無人機攻擊讓區域盟友格外憂心。一旦敵對行動再次爆發，伊朗可能以無人機出擊，彌補已被嚴重削弱的飛彈產能，持續打擊以色列及波灣國家。

俄中持續支援 中方否認供應飛彈零組件

消息人士指出，伊朗能快速重建有諸多因素存在，一方面是因為美以空襲未能達到預期效果，另一方面則是俄羅斯與中國持續提供支援。其中，中國在衝突期間持續向伊朗提供可用於製造飛彈的零組件，儘管這可能已受到美國持續封鎖的限制。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周表示，中國正在向伊朗提供飛彈製造的零組件，但拒絕進一步說明。對此，中國外交部發言人郭嘉昆（Guo Jiakun）在記者會上予以否認，強調相關說法不符事實。

與此同時，儘管美以空襲造成嚴重損傷，根據美國近期情報評估，伊朗仍保有彈道飛彈、無人機攻擊及防空能力，這意味著快速重建軍事生產能力並非從零開始。

沿岸防禦能力近乎完好 有能力威脅荷莫茲

CNN今年4月曾報導，美國情報評估顯示約有一半飛彈發射器並未遭空襲破壞。消息人士稱，近期的報告把這一比例上調至三分之二，部分原因是停火期間伊朗有時間把遭空襲掩埋、尚未被摧毀的發射架逐一挖出。

情報還顯示，伊朗仍擁有數千架無人機，約占整體無人機能力的50%；大部分海岸防禦巡弋飛彈同樣完好無損，使伊朗仍具備威脅荷莫茲海峽航運的關鍵能力。

綜合來看，近期美國情報報告表明對伊朗的戰事確實削弱伊朗軍事能力，但並未將其摧毀。伊朗已展現出有效限縮空襲長期衝擊的能力，透過快速重建來降低損失。

消息人士更明確表示，這波打擊對伊朗國防工業基礎的損害，實際上只讓其重建能力延後數月，而非數年；加上部分國防工業基礎至今仍保持完整，可能進一步加速重建時程。