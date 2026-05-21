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頭掉在腳下！馬國18歲少年遇車禍　遭燈柱擊中「身首分離」亡

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲轎車與貨車車頭均損毀。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞20日發生死亡車禍，一輛轎車在行駛途中突然失控，猛烈撞擊路中央的燈柱，隨後衝入對向車道並撞上一輛貨車。巨大衝擊力道導致燈柱當場斷裂倒下，正中貨車並砸向副駕駛座的18歲少年頸部，導致少年頭部與身體當場分離死亡。

轎車猛撞！燈柱斷裂　18歲少年遭擊中身首分離

星洲網、東方日報等報導，這起事故發生在登嘉樓，20日下午事發當時，死者父親正駕駛貨車，載著兒子外出準備進行電線安裝作業，不料卻在途中遭一輛失控轎車撞上。雖然他只受到輕傷，但坐在車內的兒子卻難逃死劫。

警方表示，當時轎車正從瓜登市區前往樂桑博物館，貨車則是從住家出發前往瓜登市區。初步調查顯示，轎車當時載著一家五口，但直行途中疑似失控，先是衝撞道路中央的燈柱，接著駛入對向車道，與貨車發生猛烈碰撞，燈柱在巨大衝擊力道之下斷裂，且正中貨車副駕駛座上的18歲少年，「這名乘客（指少年）頭部與身體分離，當場重傷身亡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲消防人員設法把死者移出車外。（圖／翻攝自星洲網）

少年父親說，「我試著呼喚挪動我兒子的身體，但我發現他的頭部已經斷開並掉落在腳下」。據信這名18歲少年是家中老大，對於汽車工業領域相當感興趣，已透過相關單位申請入學工藝學院，且申請結果本周就會出爐，但如今他原本繼續升學的計畫已無法實現。

針對此案，警方已展開調查。目前已知轎車駕駛是一名43歲男子，車上載著32歲妻子、1歲及11歲女兒、8歲兒子，8歲男童腳部受輕傷。

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