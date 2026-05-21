外星人不是生物？　哈佛天文學家曝更可能是AI裝置

▲外星文明若真的現身地球，哈佛教授警告，人類恐面臨全球性衝擊與混亂。（示意圖／AI生成）

圖文／鏡週刊

外星人若真的入侵地球，那會發生什麼事？哈佛大學天文學教授警告，若未來人類與外星文明接觸，衝擊恐怕遠超過科幻電影的情節，不只科技層面受影響，可能連全球政治、經濟、精神信仰都陷入混亂。他更大膽推測，2.5億年前的大滅絕，可能和外星文明有所關聯。

外星人不是「生物」？ 哈佛教授：更可能是AI裝置？

根據《每日郵報》報導，哈佛大學「伽利略計畫」負責人羅布（Avi Loeb）指出，人類首次遇見的外星存在，很可能不是像電影《E.T.外星人》《世界大戰》中的生物型外星人，而是由AI人工智慧操控的高科技裝置。

羅布認為，由於宇宙距離過於遙遠，外星生物親自造訪地球的機率其實不高。以距離地球最近、可能適合居住的系外行星「比鄰星b」（Proxima Centauri b）為例，也距離地球4.2光年，因此外星文明更可能派出無人探測器、AI裝置或高科技機器進行探索。

羅布表示，這種情況其實與人類目前的太空探索模式相似。人類探索宇宙時，也大多派出機器探測器，而不是真人前往，因此外星文明很可能也採取同樣方式。

知道自己不是最強文明？ 人類信仰與價值觀會崩潰？

不過，羅布警告，若這類外星科技真的抵達地球，光是「它的存在」本身，就足以對全球造成巨大心理衝擊。羅布形容，這將像過去天文學家證明「地球並非宇宙中心」時一樣，再度動搖人類對自身地位的認知。

羅布直言，人類將被迫承認，自己並不是宇宙中最先進、最聰明的文明。他形容，這就像突然發現「智慧文明家族裡，存在一位比我們更優秀的兄長」。不只是宗教人士，連無神論者、世俗社會也可能受到心理震撼，因為外星科技極可能遠遠超越人類。

他還指出，若真的出現外星科技，人類社會可能面臨經濟與政治動盪。例如全球股市可能因為未知恐慌而崩盤，各國政府也可能擔心外星科技構成安全威脅。

▲哈佛大學天文學教授羅布警告，若外星文明真的與人類接觸，恐引爆全球政治、經濟與信仰衝擊。（圖／翻攝medium.com）

但羅布認為，這種共同危機，也有可能讓彼此對立的國家暫時放下衝突。他形容，就像一家人在爭吵時，突然有陌生人敲門，大家會瞬間停止內鬥，轉而共同面對外來者。

羅布表示，外星文明的出現，或許能讓人類變得更加謙卑，也重新思考太空探索與國際合作的重要性。

外星文明曾毀滅地球？ 二疊紀大滅絕藏驚人陰謀？

至於外星文明為何要接觸地球？羅布認為原因可能很多。他推測，外星文明可能只是出於好奇，把地球當成觀察對象，或尋找適合居住的新家園。因為地球擁有穩定大氣、液態水，又位於適居帶，本來就是宇宙中相對理想的星球。

他也提出具爭議性的假設，認為遠古時期可能就有外星文明造訪地球，更可能造成2.52億年前的「二疊紀大滅絕」。當時地球96%的海洋生物滅亡，目前主流科學界認為原因是火山爆發造成溫室效應，但羅布認為，也不能完全排除高等科技活動影響地球環境的可能性。

雖然這些說法聽起來相當科幻，但羅布強調，相關理論仍應被視為科學假設，透過嚴謹研究與觀測進一步驗證，而不是直接否定。



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