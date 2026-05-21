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慢跑到一半！泰女突遭惡煞「拿榴槤殼狂砸」打到滿臉血

▲▼路邊惡煞突拿「榴槤殼」狂砸！　泰女慢跑竟被打到滿臉血。（圖／翻攝thairath.co.th）

▲諾伊慢跑時，遭惡煞持「榴槤殼」攻擊。（圖／翻攝thairath.co.th，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國北柳府（Chachoengsao）一名48歲女子出門慢跑，竟遭2名年輕男子持榴槤殼猛砸臉部，導致臉部重傷、滿是鮮血。她完全不知道自己為何遇襲，已提出驗傷報告並向警方報案。

Thaiger、《泰國日報》等泰媒報導，案發時間為17日晚間9時許，諾伊（Noi）與丈夫一同前往府政府大樓前的廣場慢跑，由於先生跑速較快，2人逐漸拉開距離。

諾伊獨自跑過廣場旁機車停車區附近時，注意到一名白衣男子盯著自己看。她起初不以為意，未料對方突然靠近，將其上衣用力往上拉扯、蓋住頭部，接著拿出榴槤殼連續猛砸。

▲▼路邊惡煞突拿「榴槤殼」狂砸！　泰女慢跑竟被打到滿臉血。（圖／翻攝thairath.co.th）

隨後，又有第2名男子加入拳打腳踢，導致諾伊重心不穩、跌倒在地。路過民眾目睹暴力事件，立刻大聲喝止，2名男子才慌忙丟下榴槤殼，騎機車逃離現場。

諾伊事後就醫，臉部、手臂、肩膀都因榴槤殼攻擊留下明顯紅腫痕跡、割傷和擦挫傷。她回憶，2嫌動粗過程中始終不發一語，因此無法判定究竟是純粹認錯人或搶劫未遂。

諾伊向警方表示，自己完全不知道為何會遭攻擊，跟丈夫也是最近才到這個地方運動，從未與附近居民發生爭執。她接受媒體採訪時，也呼籲警方盡速逮捕嫌犯。

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