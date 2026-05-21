吸毒縱火燒死人！美死囚注射伏法　臨終微笑：我要回家了

▲53歲死囚麥吉爾20日伏法。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州20日上午處決53歲死囚麥吉爾（Leroy Dean McGill），曾經長年吸食冰毒的他縱火殺人，坐牢20多年後伏法。根據見證人說法，麥吉爾死前相當平靜。

注射死刑 他伏法前平靜微笑

《美聯社》、《福斯新聞》等報導，麥吉爾在位於佛羅倫斯（Florence）的亞利桑那州立監獄接受注射死刑。見證人表示，他伏法前神情從容，處決期間也沒有展現出任何抗拒，程序開始前還向眾人微笑點頭說，「我很快就要回家了。」

接受注射後，麥吉爾呼吸逐漸沉重，發出鼾聲般的聲響，約21分鐘後的上午10時26分宣告死亡。該州懲教廳副廳長巴塞洛（John Barcello）表示，此次程序一切按計畫進行，麥吉爾留下的最後遺言為，「我只想感謝所有人這麼體貼、這麼友善。」

長期吸毒 他失控縱火燒死人

2002年，麥吉爾因長期吸食甲基安非他命（俗稱冰毒）連日未眠，疑因情緒失控，在鳳凰城一處公寓淋汽油縱火，企圖火燒坐在沙發上的受害者裴瑞斯（James Perez）及其女友班塔（Nova Banta）。

裴瑞斯在極度痛苦中不治身亡，班塔雖倖存卻全身大面積三度燒傷，火勢更蔓延至鄰近公寓，所幸其他住戶及時逃脫。班塔事後出庭作證時說，麥吉爾犯案前曾警告她與男友「不要在別人背後說閒話」。

▼美國部分州使用注射毒劑來進行死刑。（圖／達志影像／美聯社）

2004年10月，麥吉爾被判第一級謀殺罪名成立，同時因謀殺未遂、縱火、危害他人安全等指控被定罪，最終判處死刑。

辯護律師曾以其童年受虐、智力缺陷及情緒不成熟為由請求從輕量刑，但未獲採納。今年稍早，律師再度嘗試重啟量刑程序但遭駁回，亞利桑那州最高法院也拒絕延後處決。

麥吉爾伏法後，全亞利桑那州仍有108名死囚在押。他是全美今年第12名處決死囚，也是全美計畫在本週執行死刑的第一位死囚。本週稍晚，田納西州與佛羅里達州也預計執行死刑。