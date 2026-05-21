俄羅斯「核彈藥」運抵白俄羅斯！　軍演內容曝光

▲圖為俄國軍人在俄羅斯境內某處未公開地點參加核演習。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國防部21日表示，作為核演習的一環，俄羅斯已向白俄羅斯飛彈旅陣地的野戰儲存設施運送核彈藥，白俄羅斯飛彈兵團正展開伊斯坎德-M戰役戰術導彈系統的發射準備演練。

俄軍指出，白俄羅斯飛彈部隊正在進行戰鬥訓練，內容包括領取伊斯坎德-M（Iskander-M）機動式戰術飛彈系統的特殊彈藥，以及把彈頭裝載至發射車上，秘密移動至指定區域進行發射準備。國防部同步釋出影片，有一輛卡車穿越森林，隨後卸下物品；目前尚無法確認卸載物究竟為何。

伊斯坎德爾-M是一套機動式彈道飛彈系統，北大西洋公約組織代號SS-26岩石（SS-26 Stone），為蘇聯時期「飛毛腿」飛彈（Scud）的後繼型號，射程最遠500公里，可搭載傳統彈頭或核彈頭。

自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯總統普丁多次提及俄羅斯核武力量，藉此向西方國家發出警告，要求各方不得在援助烏克蘭這方面走得太遠。

俄羅斯國防部19日曾表示，俄軍19日至21日舉行軍事演習，總計超過6.4萬人參與，部署7800多件武器、軍事和特種裝備，包含逾200套飛彈發射系統，飛機、艦艇、潛艦及核動力潛艦。