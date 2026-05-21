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三星罷工才喊卡「股東怒了」！控12%獎金協議違法　揚言4招反制

▲▼三星電子工會成員2026年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

▲ 三星電子工會成員4月底於南韓平澤的半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

三星電子勞資雙方雖在罷工前夕驚險達成初步績效獎金協議，但風波尚未平息。南韓股東團體「大韓民國股東運動本部」21日指出，這份以稅前營業利益12%作為獎金計算基礎的協議違反《商業法》，並揚言若董事會強行批准執行，將採取一連串法律行動。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，股東運動本部21日上午在三星電子會長李在鎔首爾住所附近舉行集會，本部代表閔敬權（音譯）直指，「未經股東大會決議的資本分配協議依法屬於無效。」

股東批協議繞過3原則　直指違反《商業法》

他援引三星等股份公司的利潤分配3原則，指出任何繞過「稅務優先、資本充實、股東歸屬」其中一項原則的做法，均構成《商業法》違規，且這種違法性不會因勞資自治或團體協約的名義而消除。

股東團體也警告，若董事會決議批准此協議，將向法院申請確認該決議無效、依《商業法》第402條申請禁止違法行為假處分、提起股東代位訴訟，以及申請暫停團體協約效力等司法程序，並宣布即日起召集全國股東響應。

股東團體喊話　籲政府動用緊急調整權

另一股東團體「三星電子股東行動實踐本部」21日也聲明呼籲，一旦工會投票否決、重啟罷工，政府應立即動用緊急調整權介入，強調「交期攸關生死的半導體產業絕不容許罷工威脅」。

此前，三星電子勞資雙方20日在京畿地方勞動廳完成自主交涉，就「2026年績效獎金暫定協議」簽字，總獎金結構合計相當於營業利益的12%，其中包含現有整體績效激勵方案的1.5%及新設特別管理績效獎金的10.5%，部分以公司股票形式發放。工會隨即宣布暫停罷工，並公告全體成員於22日至27日進行表決，若被否決，罷工隨時可能重啟。

►三星罷工危機解除！半導體特別獎金「無上限」　員工最高領1200萬

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