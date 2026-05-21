泰國才砍免簽優惠　300泰銖入境費「未上路先喊漲」

▲素萬那普機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者吳美依／綜合報導

泰國觀光部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）20日宣布，政府規劃已久、但迄今尚未實施的外國遊客「入境費」，可能因通膨與保險費用進一步調漲，最終導致金額高於原訂的300泰銖（約新台幣290元）。前一天，泰國才剛宣布取消93國的60天免簽優惠。

「入境費」可能上漲 2方案收費

《曼谷郵報》報導，素拉薩表示，「入境費」收入大部分將挹注於旅遊意外保險基金，其餘則用於觀光景點維護與改善基礎設施。觀光部正在敲定收費方式，確保不影響外國遊客情緒。

目前已有2種方案，一是透過機票附加收費，二是透過泰國數位入境卡（TDAC）系統收費。但航空公司無法在訂票程序「差別對待」外籍人士與泰國公民，因此若採機票方案，政府可能需對所有旅客一律收費，再開放泰國公民事後申請退款。若採TDAC收費，所有外國遊客抵達時都必須申請並付費。

不論如何，「入境費」最終金額在很大程度上取決於私立醫院的意外保險與治療預估費用。根據調查，外國遊客積欠泰國醫院的未付醫藥費，每年金額高達25億泰銖（約新台幣24億元）左右，成為龐大損失與財政負擔。

▼泰國清萊白廟。（圖／ETtoday資料照）

免簽優惠縮短 下修觀光目標

此前一天，泰國才宣布取消針對原本93國的60天免簽優待措施，全面縮減恢復為原本的30天、15天或落地簽。而台灣目前仍名列最新的30天免簽清單中。

事實上，縮短免簽時間也是泰國規劃已久的政策，旨在應對外國人非法活動增多的擔憂。素拉薩表示，此舉應該不會影響入境人數，因為大多數外國遊客的平均停留天數僅有9天。

素拉薩透露，免簽政策調整時程仍待外交部協調，但觀光部有意為特定市場爭取彈性，例如位列前5大客源國的印度，目前僅享有落地簽，希望能夠爭取15天免簽。

此外，由於伊朗戰爭仍未落幕，原訂3300萬入境人次的目標恐難達成，觀光部已要求修訂2026年目標。