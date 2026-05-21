畫面曝光！美軍陸戰隊垂降登上伊朗油輪　改變航向

▲美國海軍陸戰隊登上伊朗油輪。（圖／翻攝自X@CENTCOM，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部20日透過社群媒體發文表示，伊朗籍油輪「天海號」（M/T Celestial Sea）因涉嫌試圖前往伊朗港口，遭美軍登船搜查並改變航向。這是川普政府自4月中旬對伊朗航運實施封鎖以來，至少第5艘遭到登船的商業船隻。

美軍阿曼灣攔截伊朗油輪

美聯社報導，美軍在阿曼灣攔截天海號，指該船涉嫌違反美方封鎖、試圖駛往伊朗港口，隨即展開登船搜查並使其改道。中央司令部還發布一段36秒影片，公布美軍陸戰隊成員搭乘直升機垂降登船的畫面。

Earlier today in the Gulf of Oman, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/T Celestial Sea, an Iranian-flagged commercial oil tanker suspected of attempting to violate the U.S. blockade by transiting toward an Iranian port. American forces released the… pic.twitter.com/1AVT0MudKY — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 20, 2026

美國中央司令部指出，當時是由第31海軍陸戰隊遠征部隊的美軍陸戰隊員登上天海號油輪，美軍搜查該船並指示船員改變航向之後，放行該船隻，「美軍將全面持續執行封鎖行動，至今已經引導91艘船改道，確保各方遵守封鎖規定」。

自2月28日美軍與以色列聯合軍事行動展開以來，伊朗至今仍掌控荷莫茲海峽，而美軍則是持續對伊朗港口及遠在中東以外的伊朗相關船隻執行封鎖。美軍近日指出，至今來自87個國家、多達1550艘船隻滯留波斯灣。

上月，美軍在印度洋孟加拉灣（Bay of Bengal）登上一艘曾因走私伊朗原油而遭制裁的油輪。數天後，又在斯里蘭卡與印尼之間的海域查扣另一艘與伊朗石油走私相關的船隻。