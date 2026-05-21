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生育寒冬！台灣「全球倒數第5」東亞只贏日韓　世銀最新數據曝

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲ 台灣生育率持續名列全球倒數。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球出生率持續下跌，世界銀行集團（WBG）最新數據顯示各國生育差距懸殊，非洲國家占據出生率前段班，南歐與東亞則集體陷入「生育寒冬」，台灣也以每千人5.8個新生兒名列全球倒數第5。

《商業內幕》報導，根據2024年數據，全球平均粗出生率為每千人16名新生兒，每名女性平均生育2.2個孩子。二戰後嬰兒潮高峰經過約60年後，全球整體出生率已不及1960年代的一半，且絕大多數國家仍持續下滑。

非洲出生率榜首　避孕普及率不足2成

出生率最高的10個國家有9個位於非洲，中非共和國以每千人46.2的粗出生率居冠，每名女性平均生育約6個孩子；排名第二的查德為43.3，索馬利亞則以42.3緊跟在後。而這些高生育率國家中，有8個國家已婚女性避孕措施普及率僅20%或更低。

東亞生育寒冬　台日韓全球倒數前5

至於出生率最低的國家，聖馬利諾以每千人4.2名新生兒墊底，接著依序為4.7的南韓、5.5的烏克蘭及5.7的日本。台灣則以每千人5.8排名倒數第5，《商業內幕》援引台灣內政部統計，2024年全台共誕生13萬4856名新生兒，全台人口約2340萬人。

中國也面臨嚴峻挑戰，粗出生率僅6.8，每名女性平均生育約1個孩子，同樣名列全球倒數。至於美國每千人出生率10.6，全球排名第135，每名女性平均生育1.6個孩子，低於全球平均水準。分析指出，財務壓力是美國人延後生育的主因。

經濟壓力是生育率低落主因

分析指出，低出生率國家的共同特徵多與經濟壓力有關。《美聯社》報導，日本出生率低落原因包括就業前景不佳與生活成本高昂，日本前首相石破茂更曾將低生育危機形容為「無聲的緊急狀態」。

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